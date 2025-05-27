屯門公路爆水管｜區議員﹕有大廈停供沖廁水　下午或臨時重開公路

屯門公路深夜爆水管，水務署通宵搶修未果 ，今早（27日）返工返學時間屯門出九龍大塞車，多條巴士改道，放工時間交通安排備受關注。區議員巫成鋒於社交平台指，最新消息表示，屯門公路近兆康西鐵站段爆水管事件，有關喉管屬主要供水喉管，負責分配食水至屯門各配水庫。由於調配水源需時，不能即時截斷有關喉管供水進行維修。



水務署會於下午2時停止旺賢街，山景邨，楊青路，富健花園，龍門居，新屯門中心，屯門碼頭區的沖廁水供應，預計於明日（27日）清晨恢復供水。水務署正計劃於下午繁忙時間，臨時重開屯門公路，並於繁忙時間過後開展挖掘工程，預計屆時需再次封閉兩條行車線。



水務署表示2工程人員正尋找漏點以進行水管修復工程，並加強泵水以減低路面的積水，但修復完工時間未明。（Pang Ronald／屯門公路塞車關注組）

而水務署最新公布的消息，是在今早8時發布。水務署指，就屯門公路往元朗方向近兆康站的水管滲漏事故，確認涉事水管為一條直徑 900 毫米的食水主幹管，食水供應暫時不受影響。工程團隊現正努力搶修，尋找漏點以進行水管修復工程。與此同時，團隊正加強泵水，以減低路面的積水。另外，工程團隊亦已安排透地雷達檢查屯門公路地底情況。

屯門公路近兆康站往元朗方向的中線及快線需暫時封閉。水務署正密切跟進相關的維修安排，爭取盡快重開受影響的行車線。水務署會在稍後時間更新情況。

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向）交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。（Tiff Tiff／屯門公路塞車關注組）

多條巴士路線需要改道行駛，包括A33, A33X, A36, A37, E36, E36A, E37（往屯門/元朗/天水圍方向），路線60M, 60X, 61X, 62P, 62X, 259D, 259E, 259S, 259X, 260B, 263, 263A, 263B, 263C, 960B 往九龍方向及B9往香園圍口岸現分流需改路行駛，沿途車站不受影響。港鐵巴士K54亦需改道。

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向3交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

屯門公路早上塞車情況



受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Nick Sze／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Dennis Leung／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Eeyo Re／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）