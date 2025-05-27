B女夾床罅亡｜疑睡大人床　半夜起床跌入罅隙　醫生籲勿同床

北角炮台山發生嬰兒死亡案。今日（27日）早上，一名9個月大女嬰，被母親發現夾在大人床與嬰兒床之間的罅隙，昏迷不醒，報警送院搶救後不治。警方以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕女嬰的母親。



兒科醫生伍永強表示， 若嬰兒因跌至床隙導致呼吸不順，甚至窒息，估計兩邊都是密封的東西，或被軟的物體圍繞，才會阻塞氣道，一般情況下「最多唔識郁喺到喊」。他又指，9個月大嬰兒嗆奶的機會亦十分微，因此詳細死因有待解剖確認。他建議，嬰兒應採用仰睡「向天瞓」的姿勢，趴睡會增加罹患嬰兒猝死症機會。大人亦應避免與2至3歲前的幼童同床睡。



警員到單位調查。（黃偉民攝）

據了解，昨晚餵奶後，母親將女嬰放在大人床上睡覺，至今晨6時許，她發現女兒夾在大人床與嬰兒床之間的罅隙，連忙報警求助。消息稱，女嬰疑半夜起床時欲前往嬰兒床，但意外跌落大人床與嬰兒床之間，不排除涉人為疏忽，案件仍有待調查。

兒科醫生伍永強指，嬰兒跌到床縫，若然兩邊均是密封的東西，又或是周遭被軟的物件圍繞，才會阻塞氣道「焗到」致窒息，而正常嬰兒跌進縫裏「最多唔識郁喺到喊」，因此需要作詳細解剖，以確認有沒有表面傷痕，或檢視有否因搖晃嬰兒綜合症的腦出血，才能確定死因。

至於嗆奶的可能性，他認為機會甚微。以往曾有嬰兒因不懂呼吸或嗆奶而猝逝，惟9個月大的嬰兒發生機會較少，因並未開始吃完全固體的食物，而且呼吸道已有保護機制，嗆奶鯁喉時會自動咳出異物。

一名女子由警員在醫院帶走。（黃偉民攝）

有關嬰兒睡覺的姿勢，伍醫生亦建議，嬰兒應採用仰睡「向天瞓」的姿勢，若嬰兒不能，亦可採取側睡，但千萬不可以反過來趴睡，會使其窒息或患嬰兒猝死症的機會增加。

父母亦應採用合規格的嬰兒床，床框與床褥沒有空隙；床褥亦不可以過厚，一般而言不應厚過兩吋，若太厚或太軟均有機會令嬰兒被悶住。父母亦切記不要忘記關上床欄，由於嬰兒床設置較為高，嬰兒墮地便會釀成危險。另外，嬰兒床亦不應放太多公仔玩具的東西 。如果嬰兒醒來的時候，給予玩具是可以的，但睡覺的時候就應該拿走，嬰兒亦不適宜用枕頭，不需設置枕頭。

伍醫生亦建議，嬰兒「頭兩歲」 都不應與大人同床睡，香港睡床普遍很狹窄，而且大人床始終偏軟身，父母的位置都已經擠迫，若中間再夾著嬰兒，相當危險。起碼要兩至三歲後，嬰兒懂得自己郁動時，睡大人床才安全。

現場是炮台山英皇道153號。（黃偉民攝）

事發今日上午6時59分，一名32歲姓何女子報案，指其9個月大女兒在英皇大廈單位房間內懷疑暈倒。人員接報到場，女嬰昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡；女嬰死因有待驗屍後確定。經初步調查，何婦涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，現正被扣留調查，案件交由東區警區重案組跟進。