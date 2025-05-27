天水圍三級火｜火場溫度近550度　消防派無人機勘察機械人助滅火

天水圍廈村路一個物流中心貨倉，今日（27日）中午12時40分發生火警，至下午1時33分升為三級火，動用最少6條喉及6隊煙帽隊灌救。貨倉焚燒數小時後，部分位置已倒閉。



消防處在facebook表示，現場火勢猛烈，火場面積200米乘200米，溫度近550度。處方已派出無人機進行高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火行動，估計滅火工作仍會維持一段時間。



天水圍廈村路一個貨倉發生三級火，消防派出無人機進行高空火場勘察。（消防處fb）

火警中最少兩人被送院，其中一名53歲姓黃男子背部燒傷，清醒被送到屯門醫院治理；另一人被送往天水圍醫院救治。消防危害物質事故支援隊奉召到場支援。

天水圍廈村路一個貨倉發生三級火，濃煙沖天，消防到場灌救。（林振華攝）

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多名附近貨倉的員工表示，發現大煙後已立即安排同事疏散，出事貨倉數分鐘內已「好大火」及傳出疑似爆炸聲；亦有附近貨倉員工指，雖然有少許驚慌，但平時公司都有火警演習，故同事「訓練有素」，有序疏散。

天水圍貨倉起火，消防員出動兩條喉及兩隊煙帽隊救火。（消防處圖片）

出事貨倉貨物被熊熊烈火吞沒，冒出濃濃黑煙，遠至深圳可見。消防員持續向火場射水，濃煙不斷冒上半空，現場不時傳出巨響，相信是貨倉內支架墮下所致，倉庫頂部鐵皮已經倒塌，周邊鐵皮彎曲。附近貨倉的職員表示及時逃生，離開時聽到爆炸聲。

網上圖片可見一個物流中心倉庫冒出火焰，濃煙滾滾。(Bosco Chu)

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消防員持續向火場射水，濃煙不斷冒上半空，現場不時傳出巨響，相信是貨倉內支架墮下所致，貨倉頂部鐵皮已經倒塌，周邊鐵皮彎曲。（黃煦緻攝）

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天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警，大量濃煙席捲半空。（翁鈺輝攝）

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濃煙席捲半空 數公里外清晰可見



天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空，遠遠也可看見。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）