屯門公路爆水管｜機場收工花3小時搭車　市民不耐煩：未試過咁塞

屯門公路近兆康站今（27日）深夜爆水管，水務署通宵尋找漏點以進行水管修復工程 ，直至下午才公布確認涉事水管漏點在屯門公路慢線下；工程團隊於傍晚6時前，在繁忙時間暫時重開屯門公路中線及快線，晚上9時再暫時封閉中線進行搶修。



屯門公路及屯門市中心一帶的交通，由今早起大擠塞，不少市民下午時間，花費比平時多逾一倍時間搭車。有從機場下班通勤回家的市民，總共花費3小時始從東涌抵屯門。亦有從港島搭車返屯門的市民，同樣用了3小時回家，形容「時間停頓咗咁樣」，直言為有史以來「塞得最耐嘅一次」。傍晚6時交通仍稍為受阻，至7時許已順暢。



記者在紅橋巴士站現場視察，下午5時許，往屯門方向仍然築起長長車龍。（王譯揚攝）

從機場下班的何先生，花約3小時搭車，從東涌返屯門。（王譯揚攝）

市民： 居屯門多年來「塞得最耐嘅一次」

記者傍晚6時在紅橋巴士站所見，巴士乘客人數並不多，相信不少人已選擇改用其他公共交通工具，但仍有巴士乘客被困車龍內多時。

在機場下班的何先生指，乘搭E36A巴士，從東涌駛至屯門大會堂起開始塞車，在車龍塞了一至兩小時，他原本欲打算北上「返大陸」，惟從下午3時起上車，至下午6時始抵達，花近約3小時，因此取消行程。他表現鼓燥不耐煩，以往「未試過咁樣塞」，認為水務署在放工時間安排維修，為市民帶來影響。

另一名乘客則表示，下午約4時，在荃灣上車乘搭68A，至屯門公路轉車站後開始擠塞，花費兩小時，始到屯門紅橋站。

在港島上車乘搭過海巴士路線960的何女士指，直言居住屯門多年，是「塞得最耐嘅一次」。（王譯揚攝）

在港島上車乘搭過海巴士路線960的何女士則指，她從下午3時許上車，車程沿途暢順，未料到達屯門時「時間停頓咗咁樣」，直言居住屯門多年，是「塞得最耐嘅一次」，又指早知如此，寧願選擇今日不出門，慶幸「 好彩冇飲水上車咋，如果要去開大細都唔知點」。

下午6時許，根據Google Map路況顯示，屯門公路往屯門方向顯示為深紅色，反映十分擠塞。（Google Map截圖）

記者在紅橋巴士站現場視察，下午5時許，往屯門方向仍然築起長長車龍，巴士站仍有不少候車市民，至傍晚6時許，車龍才較為疏通順暢。

根據Google Map路況顯示，下午6時許，屯門公路往屯門方向，從大欖附近至巴士轉乘站，途經小欖及屯門市中心，乃至到虎地，顯示為深紅色，反映十分擠塞。晚上7時交通已大致暢順。

至傍晚6時許，車龍才較為疏通順暢。

水務署表示，工程團隊會於今晚8時交通繁忙時段高峰後，暫時封閉慢線；並在晚上9時暫時封閉中線，以進行食水主幹管的維修工程，以爭取明日早上交通繁時段前全面重開屯門公路。相關工程進展會於稍後時間提供進一步更新。署方對是次事故為市民及駕駛人士帶來的不便深表歉意，並感謝各方的耐心與配合。

屯門公路爆水管，水務署計劃於傍晚6時前重開中線及快線，至晚上8時繁忙時間後，陸續再次封路維修。（王譯揚攝）

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水務署表示2工程人員正尋找漏點以進行水管修復工程，並加強泵水以減低路面的積水，但修復完工時間未明。（Pang Ronald／屯門公路塞車關注組）

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向）交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。（Tiff Tiff／屯門公路塞車關注組）

多條巴士路線需要改道行駛，包括A33, A33X, A36, A37, E36, E36A, E37（往屯門/元朗/天水圍方向），路線60M, 60X, 61X, 62P, 62X, 259D, 259E, 259S, 259X, 260B, 263, 263A, 263B, 263C, 960B 往九龍方向及B9往香園圍口岸現分流需改路行駛，沿途車站不受影響。港鐵巴士K54亦需改道。

屯門公路早上塞車情況



受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Nick Sze／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Dennis Leung／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Eeyo Re／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）