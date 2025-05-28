9人涉用他人身份證　修圖深偽呃$66萬貸款　2骨幹判囚20及46個月

警方網罪科於2023年8月接獲報案，指懷疑有人使用他人身份證，於互聯網上向多間銀行或財務機構申請開戶和借貸，當中涉及共21宗申請，涉款共約66萬元。人員經調查後，拘捕7男2女，包括2名男骨幹成員。



該2名集團骨幹成員被控共2項「欺詐」及19項「企圖欺詐」罪。他們分別於區域法院承認控罪及被判罪成，並於今年5月23日及5月28日，在區域法院就上述罪行被判囚20個月及46個月。



區域法院。(資料圖片)

案情顯示，該詐騙集團涉嫌於2022年9月至2023年7月期間，行使他人身份證，並利用修圖及深偽（deepfake）技術，在互聯網向多間銀行或財務機構申請開戶及借貸。

警方經調查後，於2023年8月24日展開拘捕行動，以「串謀詐騙」拘捕當時年齡介乎30歲至52歲的7男2女，當中包括兩名相信為集團骨幹成員、分別33及36歲的男子。行動中，人員檢獲用以製作虛假文件的電子及其他印刷設備。

警方提醒市民，「欺詐」及「企圖欺詐」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁14年，市民切勿以身試法。另外，任何人如果協助詐騙集團或者牽涉於相關違法行為，有可能干犯第210章《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，最高可判處監禁14年。