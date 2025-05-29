西半山婦急借錢治乳癌　誤信假財務公司傳胸部照　被勒索10萬元

住西半山堅道的一名46歲婦人，由於急需金錢醫治乳癌，誤信WhatsApp假冒財務公司職員的電話，被騙1.1萬元「保釋金」；再因向對方傳送胸部照片以借取低息貸款，卻被勒索10萬元。女事主懷疑受騙，報警求助。



中區警署。（資料圖片/黃偉民攝）

西半山發生詐騙及勒索案。昨日（28日）下午4時許一名男子報案，指其46歲妻子早前透過網上社交應用程式認識1名男子，向對方支付1萬元參與借貸計劃，並傳送裸照，男子藉此勒索女事主10萬元，懷疑受騙報警。

據了解，今年5月女事主在WhatsApp收到一名自稱財務公司職員的電話，訛稱能夠提供低息貸款。由於她急需金錢醫治乳癌，於是按照「職員」指示轉帳$11,000作為保證金，並傳送一張沒有容貌的胸部照片來進行審查。

至昨日，女事主收到該男子恐嚇，要求索取10萬元，否則會將其裸照傳送出去，女事主懷疑受騙於是報警。 案件列為「詐騙」及「勒索」，交由中區警區刑事調查隊第6隊跟進，暫未有人被捕。