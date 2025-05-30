伊利沙伯醫院外爆食水管　水務署稱不影響醫院供水　將晚間維修

今日（30日）早上8時36分，油麻地衛理道近伊利沙伯醫院爆水管，湧出大量黃泥水，現場交通受阻。水務署派員到場處理，指涉事水管為一條直徑150毫米食水供水管，用作供應食水予衞理道一帶，稱伊利沙伯醫院供水沒有受到影響，已派出水車到醫院候命至今晚。



水務署表示，就今日（30日）油麻地衛理道近伊利沙伯醫院水管滲漏事故，水務署工程團隊現已確認涉事水管為一條直徑150毫米食水供水管，用作供應食水予衞理道一帶。經供水調度，衛理道一帶，包括伊利沙伯醫院供水不受影響。然而，為審慎起見，水務署亦已派出水車到醫院候命至今晚 ，並會繼續與院方密切溝通，確保醫院供水不受影響。

衛理道伊利沙伯醫院對開爆水管，路邊有積水。（黃偉民攝）

目前，有關位置實施了臨時交通安排，維持正常行車，附近一帶交通也大致順暢，公眾進出醫院不受影響。我們現正進行臨時工程，以儘速重開封閉路段，並安排在晚間進行水管維修工作，以盡量減少對交通及公眾影響。水務署就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

運輸署宣布，因水管爆裂，衛理道（來回方向）近伊利沙伯醫院的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

地磚爆開。（黃煦緻攝）

水務署派員到場處理。（黃煦緻攝）

路邊有積水。（黃偉民攝）