屯門公路爆水管｜水務署：早前測漏沒異常　水管或某原因「穿窿」

屯門公路前日（26日）深夜爆水管，除了導致大塞車，更波及區內多幢住宅、醫院等需暫停淡水供應。經過約27小時搶修、暫停供水約7個半小時，區內早上6時半陸續恢復供水。



水務署署長黃恩諾今早（28日）在商台節目中表示，涉事的主幹管有47年歷史「唔算係好老」，早前測漏未有發現異常，這次是第一次爆裂。他稱可能因為「某啲原因」引起局部地方「穿窿」，加上漏點在3米深位置，因此需時尋找及處理。



屯門公路爆水管完成搶修後，路面工程已經完成。（陳永武攝）

屯門公路早前爆水管，搶修27小時。（王譯揚攝）

屯門公路早前爆水管，搶修27小時，造成屯門公路大塞車。（王譯揚攝）

昨晚翠林花園外設置水箱，少量居民取水。（林振華攝）

涉事水管47年「唔算老」 或因某些原因穿窿

黃恩諾表示，出事的是一條直徑約900毫米的食水主幹管，署方27日凌晨發現有滲水情況，當時有尋找源頭。其後有食水湧出馬路，因此封閉行車線。

有市民質疑屯門區水管老化，黃恩諾表示今次爆裂的主幹管有47年歷史「唔算老」，過去亦沒有爆裂記錄，署方早前測漏時沒有發現異常，今次可能因某些原因而「穿窿」。

呢個水管嚟講都係第一次發現有爆嘅情況…… 睇返佢嘅年紀，係47歲，又唔算係好老啦，但可能因為某啲原因喺局部地方嗰度，佢可能有啲『穿窿』出現。 水務署署長黃恩諾

水務署署長黃恩諾。（資料圖片/ 蔡正邦攝）

滲漏位置位於地底3米 需時尋找

黃恩諾續說尋找漏點會令行車受阻，署方人員最終在地底3米深位置找到漏點，他說：「今次我們都花了一些工夫去尋找漏點，因為是比較深。」幸好漏點面積較細，容易修復，最終在今日凌晨3時完成維修。

到今早大約6時30分恢復供水，只有零星地點報告指未有恢復。他指出剛恢復供水時會有水弱情況，因為「周圍都搶水」，及後至7時30分，便再沒收到相關報告。

屯門公路早前爆水管，搶修27小時，造成屯門公路大塞車。（王譯揚攝）

陸續在水管安裝傳感器監測水壓

水務署未來計劃陸續在水管安裝傳感器，監測水壓變化，並留意會否有特殊情況需要及時處理，長遠目標是做預測性維修，而非發現問題。