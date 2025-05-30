屯門公路爆水管│水務署：永久路面復修完成　清晨5時半全線重開

屯門公路於26日深夜11時左右爆水管，經過大約27小時搶修，水務署於前日（28日）凌晨宣布，「涉事水管已於今日凌晨約3時完成修復」，並於前日上午約6時全面重開受影響行車線。惟運輸署前晚再宣布，接獲水務署通知，有關路段兩條行車線需要再次封閉以維修路面。換言之由爆水管當晚起計，屯門公路相關路段要連續4晚封路；水務署則指，再次封路為進行永久路面復修工程，而日前僅為臨時維修。



直到今日（30日）清晨5時45分，水務署在網上宣佈：屯門公路（往元朗方向）永久路面復修工程全部完成。



水務署指，就屯門公路往元朗方向近兆康站的水管滲漏事故，相關永久路面復修工程已按原定計劃全部完成，並於今日（30日）清晨約5時30分全面重開相關行車線。水務署在文中表示，「感謝市民及駕駛人士在工程期間的諒解」。