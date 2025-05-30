58歲男駕車經港珠澳大橋口岸入境　揭藏逾13萬支私煙　判囚8個月

一名58歲男子，因進口未完稅香煙，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（5月30日）在西九龍裁判法院被判處監禁8個月。



案發於去年6月17日，海關和警方於港珠澳大橋香港口岸展開聯合反走私行動，透過風險評估及情報分析，關員和警員當日截查一輛入境私家車，關員在該車前座乘客位、後座乘客位及車尾箱，共檢獲130,600支未完稅香煙，市值約59萬元，應課稅值約43萬元。人員拘捕案中司機及扣查涉案私家車。



案發於去年6月17日，關員和警員在涉案私家車，共檢獲130,600支未完稅香煙，市值約59萬元，應課稅值約43萬元。（海關提供）

海關表示歡迎裁決，認為監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，煙草屬應課稅品。任何人進口、處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判罰款100萬及監禁2年。海關會繼續嚴厲執法，打撃跨境走私活動。

市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。

案發於去年6月17日，關員和警員在涉案私家車，共檢獲130,600支未完稅香煙，市值約59萬元，應課稅值約43萬元。（海關提供）