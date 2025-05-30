觀塘道近坪石邨爆水管　行人路車路變黃河　今晚10時後封路維修

本港多處近日受爆水管影響。繼早前屯門公路、今早（30日）伊利沙伯醫院對開衛理道、及屯門屯盛街接連爆水管後，今日近中午時份，觀塘道近坪石邨亦有水管爆裂，大量黃泥水湧出路面。多名網民在社交平台發帖，可見坪石邨對開觀塘道、以及龍翔道天橋橋底，多條行車線被水淹車，車輛要涉水而行。



警方於今早約11時48分接報，觀塘道近坪石邨對開有鹹水管爆裂，影響一條行車線。《香港01》記者下午3時許到場觀察，相信水管爆裂位置在龍翔道天橋下方，已有工程人員關上水掣及清走積水，但路面仍有泥漬。



水務署表示，今午接獲報告指觀塘道近坪石邨對出有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑 450毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予坪石邨。較早前受影響的觀塘道（往九龍灣方向）慢線在完成清理工作後已重開。該署會盡快開展相關水管維修工作，並將於今晚約10時後暫時封閉觀塘道近坪石邨往九龍灣方向部分快線 ，以配合維修工程。

水務署強調，會盡快完成相關水管維修工程及重開受影響的道路。署方就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

受爆水管影響，觀塘道近坪石邨行車路被黃泥水淹浸，車輛要涉水而行。（fb Wendy Lam Tsang）

觀塘道近坪石邨附近有水管爆裂，黃泥水湧出路面。（Threads @jennachordmusic）