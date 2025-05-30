一周錄25宗裸聊勒索案涉$57萬　45歲男Telegram遭拍片威脅失$30萬

裸聊勒索案屢見不鮮，過去一星期，警方共接獲25宗相關案件，共損失超過57萬元。其中一名45歲男子，透過手機通訊軟件「Telegram」結識一名女子，裸聊期間被對方偷錄裸露影片，事後遭對方勒索，並恐嚇會將片段在網上公開，事主最終損失30萬元。



警方表示，騙徒一般會在社交媒體假扮少女結識男受害人，誘使其進行裸聊，並偷錄整個過程，部分騙徒亦曾向受害人發出超連結，誘使下載惡意程式，藉以入侵受害人電話盜取通訊錄資料，威脅將受害人的裸露片段發布於網上或轉發至受害人通訊錄上的親友，從而向對方勒索點數卡、加密資產或要求轉賬到銀行戶口。



過去一星期，警方共接獲25宗相關案件，共損失超過57萬元。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方提醒，拒絕所有裸聊要求；切勿在任何鏡頭前裸露身體；切勿點擊不明來歷的超連結或下載程式；假如對方索取點數卡或要求轉賬，「停一停，諗一諗」；使用「防騙視伏App」辨識詐騙及網絡陷阱，輸入相關平台帳戶名稱或號碼、收款賬戶、電話號碼、電郵地址、網址等，評估詐騙及網絡安全風險。如欲了了解更多，立即下載https://cyberdefender.hk/scameterplus/。