珍惜生命│元朗朗庭園夫婦墮樓　雙雙倒斃平台　警列「自殺協定」

元朗發生兩人墮樓事件。周一（6月2日）凌晨零時許，據報元朗青山公路-屏山段139號，朗庭園第三座，有一男一女被發現倒臥在上址平台。救護員趕至現場，發現兩人均昏迷不醒，立即施展急救，惟兩人均於現場被證實死亡。消防員隨後動用升降台，將兩人遺體移到地面，待警員調查。

警方正調查事件，初步相信兩人從上址高處墮下。據悉二人為夫婦，現場留有遺書，疑其中一人生前被情緒問題困擾。其中男子為上址單位業主。



警方表示，兩名死者均29歲，為一對夫婦。其中丈夫姓曾、妻子姓謝。2日凌晨零時19分，警方接獲途人報案，指兩名死者倒臥於元朗青山公路-屏山段139號平台。救援人員接報到場，兩人於現場被證實死亡。經初步調查，相信兩人從上址一單位墮下。警方在現場檢獲遺書， 死者死因有待驗屍後確定。經初步調查，案件列「自殺協定」，交由元朗警區刑事調查隊組跟進。

現場為元朗朗庭園。(李家傑攝)

消防動用升降台將兩人遺體移到地面。(李家傑攝)

消防動用升降台將兩人遺體移到地面。(李家傑攝)

警員到場調查。(李家傑攝)

救護員到場證實兩名事主已經身亡。(李家傑攝)

警員在涉事單位內調查。(李家傑攝)

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