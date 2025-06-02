海運戲院結業｜重映《唐山大兄》謝幕 招牌隨即被拆卸
尖沙咀海運戲院昨晚（1日）最後營業，院方安排三場「經典盲盒場」，尾場放映的《唐山大兄》約晚上11時30分結束。散場後，曾出演《唐山大兄》的陳會毅導演及李小龍會會長黃耀強現身影院，與觀眾作分享，陳會毅對於電影可以再次上映表示「好似發夢咁」，而黃耀強則表示，《唐山大兄》這套奠定李小龍武打巨星地位的電影，就是在海運戲院首映，對李小龍有特別的意義。
院方晚上11時30分起，同時開始拆去戲院兩邊出口的招牌、卸下電影海報，標誌著這間有56年歷史的戲院，要「暫告一段落」。
「經典盲盒場」全部爆滿 片尾結束掌聲雷動
來到最後時刻，來送別市民的市民逼爆海運戲院。當日的「經典盲盒場」全部爆滿，頭兩場是《半斤百兩》、《猛龍過江》，最後一場是李小龍的經典電影《唐山大兄》。該電影由嘉禾電影公司出品，片頭出現其標誌時，有觀眾舉機拍攝，而當《唐山大兄》的片稱出現在螢幕時，更有觀眾拍掌歡呼。
電影晚上約11時30分結束，片尾名單完結之時，觀眾席發出一片掌聲。其後，曾參演電影的陳會毅導演及李小龍會會長黃耀強現身影院，與觀眾作分享。陳會毅表示，電影上映至今已50多年，形容能見到電影重映有如做夢，「好難得」。
《唐山大兄》當年海運首映 奠定李小龍巨星地位
黃耀強則表示，當得知海運戲院結業時，主動要求希望回到海運作分享，因為《唐山大兄》這套奠定李小龍巨星地位的電影，便是在海運戲院首映，形容海運戲院對李小龍有特別的地位。
黃耀強又引述陳會毅談到關於海運的趣聞，指陳年少時見在海運曾見過不少江湖人物，皆因當時不少社團人士在出獄後，都會一大伙人到戲院看電影，宣示自己已「出返嚟」。
入口招牌拆除 一度逼滿圍觀市民
同一時間，海運戲院兩邊入口的招牌，包括嘉禾電影公司的四方形標誌及「海運戲院」字塊，亦在11時30分開始拆除，廣東道入口的行人路，以及入口外的樓梯，一度逼滿傳媒及圍觀市民。
隨著廣東道入口最大的招牌在凌晨1時15分起開始清拆，這間有56年歷史的影院正式「落幕」。