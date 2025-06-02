海運戲院結業｜重映《唐山大兄》謝幕　招牌隨即被拆卸

尖沙咀海運戲院昨晚（1日）最後營業，院方安排三場「經典盲盒場」，尾場放映的《唐山大兄》約晚上11時30分結束。散場後，曾出演《唐山大兄》的陳會毅導演及李小龍會會長黃耀強現身影院，與觀眾作分享，陳會毅對於電影可以再次上映表示「好似發夢咁」，而黃耀強則表示，《唐山大兄》這套奠定李小龍武打巨星地位的電影，就是在海運戲院首映，對李小龍有特別的意義。



院方晚上11時30分起，同時開始拆去戲院兩邊出口的招牌、卸下電影海報，標誌著這間有56年歷史的戲院，要「暫告一段落」。



尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，營運相嘉禾院線拆掉海運戲院招牌及公司標誌，有觀眾在場見證這一刻。（梁鵬威攝）

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，營運相嘉禾院線拆掉海運戲院招牌及公司標誌。（梁鵬威攝）

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，營運相嘉禾院線拆掉海運戲院招牌及公司標誌。（梁鵬威攝）

「經典盲盒場」全部爆滿 片尾結束掌聲雷動

來到最後時刻，來送別市民的市民逼爆海運戲院。當日的「經典盲盒場」全部爆滿，頭兩場是《半斤百兩》、《猛龍過江》，最後一場是李小龍的經典電影《唐山大兄》。該電影由嘉禾電影公司出品，片頭出現其標誌時，有觀眾舉機拍攝，而當《唐山大兄》的片稱出現在螢幕時，更有觀眾拍掌歡呼。

電影晚上約11時30分結束，片尾名單完結之時，觀眾席發出一片掌聲。其後，曾參演電影的陳會毅導演及李小龍會會長黃耀強現身影院，與觀眾作分享。陳會毅表示，電影上映至今已50多年，形容能見到電影重映有如做夢，「好難得」。

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，營運相嘉禾院線拆掉海運戲院招牌及公司標誌。（梁鵬威攝）

《唐山大兄》當年海運首映 奠定李小龍巨星地位

黃耀強則表示，當得知海運戲院結業時，主動要求希望回到海運作分享，因為《唐山大兄》這套奠定李小龍巨星地位的電影，便是在海運戲院首映，形容海運戲院對李小龍有特別的地位。

黃耀強又引述陳會毅談到關於海運的趣聞，指陳年少時見在海運曾見過不少江湖人物，皆因當時不少社團人士在出獄後，都會一大伙人到戲院看電影，宣示自己已「出返嚟」。

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，營運相嘉禾院線拆掉海運戲院招牌及公司標誌。（梁鵬威攝）

入口招牌拆除 一度逼滿圍觀市民

同一時間，海運戲院兩邊入口的招牌，包括嘉禾電影公司的四方形標誌及「海運戲院」字塊，亦在11時30分開始拆除，廣東道入口的行人路，以及入口外的樓梯，一度逼滿傳媒及圍觀市民。

隨著廣東道入口最大的招牌在凌晨1時15分起開始清拆，這間有56年歷史的影院正式「落幕」。

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，營運相嘉禾院線拆掉海運戲院招牌及公司標誌，有觀眾在場見證這一刻。（梁鵬威攝）

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號。尾場晚上9時40分開場，採用「經典盲盒場」形式，開故重映李小龍經典電影《唐山大兄》，完結後設有分享會。（梁鵬威攝）

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號。尾場重映李小龍經典電影《唐山大兄》，戲票一早沽清，全院滿座。（梁鵬威攝）

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號。尾場重映李小龍經典電影《唐山大兄》，戲票一早沽清，全院滿座。（梁鵬威攝）

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尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，最後一場觀眾離場後落閘，56年歷史劃上句號。（梁鵬威攝）

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，最後一場觀眾離場後落閘，56年歷史劃上句號。（梁鵬威攝）