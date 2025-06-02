以軍聲稱向物資分發點「鳴槍」　加沙衛生部門：至少31死150人傷

加沙衛生部門6月1日表示，以軍向加沙南部拉法（Rafah）一個救援物資分發點附近開火，造成至少31名巴勒斯坦平民死亡、150人受傷，遺體已被運抵附近汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital ）。有民眾及醫務人員表示，有以軍士兵從起重機上向正前往分發點的群眾開槍，另有一輛坦克車向群眾開火。



以色列軍方發聲明表示，正就媒體相關報道調查，但稱未接獲因士兵開火造成傷亡的報告。至於運作該物資分發點、獲美國及以色列政府支持的「加沙人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation ）也否認有傷亡事件，斥責哈馬斯捏造「虛假報道」。

不過，隸屬於國際紅十字會的巴勒斯坦紅新月會表示，其醫療團隊已在拉法的物資分發點附近，至少找到23名巴勒斯坦人的遺體，另向23名傷者提供救治。而附近納賽爾醫院的急救人員稱，建議民眾不要再去物資分發點，當中有人死亡，也有人受傷且傷勢嚴重。

近東救濟工程處：分發物資成為「死亡陷阱」

哈馬斯指責以色列將援助用作武器，「利用援助剝削飢餓的平民，並將他們聚集到由以軍管控的殺戮區」。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）譴責事件，指分發物資已成為「死亡陷阱」，強調應只能透過聯合國屬下組織進行。