大昌行前高級職員以假訂貨單詐騙　涉1,200萬元今認罪還柙下月判

廉政公署早前落案起訴大昌貿易行有限公司（大昌行）一名前高級營業代表，涉嫌訛稱多個客戶曾向供應商訂購貨品，誘使供應商在九個月內發放總值逾1,200萬元的貨品，其後再轉售該等貨品圖利。被告今日（31 日）在區域法院承認32項欺詐罪名，暫委法官崔美霞將案件押後至7月17日判刑，期間被告還柙懲教署看管。



灣仔區域法院。(黃浩謙攝)

46歲被告麥家榮，案發時是大昌行食品貿易部高級營業代表，負責處理客戶的糧油雜貨訂單。案情透露，大昌行的業務包括糧油雜貨供應；接獲客戶訂貨要求後會開出發票，以安排發放或交付貨品予客戶。

廉署早前接獲貪污投訴展開調查，發現被告於2020年8月至2021年4月的九個月期間，在大昌行的電腦系統輸入虛假訂貨單，訛稱32個客戶向公司訂購了貨品。大昌行因而向該等客戶發出共410張發票，並安排發放總值逾1,200萬元的貨品。

廉政公署。（資料圖片/蘇煒然攝）

調查又發現，被告偽冒客戶簽收貨品，其後私自轉售貨品圖利，但他只向大昌行繳付貨款約28萬元。署方遂對其作出起訴，指他干犯欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告今日在區域法院承認32項欺詐罪名，暫委法官崔美霞將案件押後至7月17日判刑，期間被告還押懲教署看管。