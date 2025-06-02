西九龍交通部首5月屢舉辦講座　提升途人及職業司機道路安全意識

警方西九龍交通部於今年首5個月繼續推動道路安全工作，透過「多層次」、「針對性」及「可持續」為本的策略，善用現有資源與社區力量，推展道路安全教育，向社區人士及職業司機舉辦多個講座，提升途人及駕駛人士的安全意識。



警方指，西九龍交通部特別關注學生與長者行人的安全風險，積極與區內學校、長者中心、地區康健中心及社區客廳等單位合作，今年已為超過5600人舉辦道路安全講座，提升市民過路安全意識。

西九龍交通部與運輸業界合作，今年已為超過430名不同行業的職業司機舉辦講座。(警方圖片)

為加強司機的駕駛安全意識及提升警方與業界的溝通，西九龍交通部與運輸業界合作，今年已為超過430名不同行業的職業司機舉辦講座，重點分析「行人攝車罅」、「迴旋處」、及「車輛盲點」等常見意外情景，提升司機防禦性駕駛的警覺性。講座亦於西九龍區內的運輸署「駕駛改進課程」及「的士、公共小巴及公共巴士司機職前課程」中舉行，從源頭加強教育，達致預防意外的目標。

西九交通部設計多款行車證靜電貼及道路安全貼紙，例如「切勿跟車太貼」、「切勿攝車罅」、「佩戴安全帶」等，並與貨運與客運業界合作，張貼於車身及乘客可見的位置，鼓勵司機參與道路安全文化推廣，將交通安全訊息隨車傳至全港各區。

警方提醒市民，不論司機或行人都應時刻謹記「專注、忍讓、守法」，珍惜生命，保障自己與他人安全。