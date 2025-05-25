褐林鴞．多相｜嘉道理農場再現珍稀貓頭鷹 封路禁攝影愛好者接近
撰文：譚曉彤
出版：更新：
嘉道理農場暨植物園昨晚（24日）宣布，野生貓頭鷹褐林鴞相隔4年，早前成功在農場繁殖。消息吸引大批觀鳥愛好者近日蜂擁到園內拍攝幼鴞，園方發布的相片可見逾20人架起長鏡頭，向高處拍攝。為確保褐林鴞安全，園方決定暫時封閉相關道路，限制遊客接近幼鴞及其父母，希望攝影愛好者理解。
嘉道理：鳥類福祉永遠是優先考量。
嘉道理農場暨植物園於社交平台表示，經過4年的等待，珍稀的褐林鴞再次在園內成功繁殖。隨着消息傳開，許多觀鳥愛好者紛紛湧入自然保護區，希望親眼目睹並拍攝這隻年幼的褐林鴞，令園方面臨挑戰。
嘉道理表示其首要責任是保護鳥類並管理遊客，確保觀鳥活動不影響牠們的正常生活，同時嚴加留意遊客有否使用雷射筆，或播放鴞鳥叫聲來拍攝理想畫面，形容這些行為往往造成極大干擾。
為確保褐林鴞安全，嘉道理決定暫時封閉相關道路，限制遊客接近該幼鴞及其父母。對於可能對攝影愛好者造成不便，園方希望大眾理解，又指鳥類的福祉永遠是園方的優先考量。
褐林鴞近20年到港野外定居
褐林鴞（Strix leptogrammica）是本港野生貓頭鷹的一種，相信是近20年才由廣東省自然地擴散來香港的野外定居。牠的出現表示本港森林的生態環境成熟度高，適合褐林鴞棲息。
貓頭鷹通常吞下整隻獵物，或將獵物撕成大塊吞食，幾個小時後會將無法消化的部分，例如毛皮、骨頭、牙齒或羽毛等，壓縮後吐出來，稱為「食繭」。嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希2020年年初，聯同動物保育部主管艾加里，於園內收集了4顆褐林鴞的「食繭」，發現有短吻果蝠的頭骨、兩種未鑑定鼠類的骨和毛皮等。
嘉道理農場水巨蜥Aberdeen上月離世 終年16歲 或曾嚴重心臟病發大嶼山隔逾半世紀再有水獺足跡 大小磨刀公園發現屬歐亞水獺糞便極度瀕危歐亞水獺上水留排泄物 專家籲活化元朗大坑渠錦田河保育海洋公園保育基金推出慈善拍賣 有張家朗簽名擊劍、跟甘比學鈎織后海灣野鴨大跌 觀鳥會漁民聯手保育 閒置魚塘改造成「鴨仔塘」大澳海豚「V仔」頸纏繩 保育組織：海豚「哨牙蘇」8年內受傷4次