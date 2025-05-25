褐林鴞．多相｜嘉道理農場再現珍稀貓頭鷹　封路禁攝影愛好者接近

嘉道理農場暨植物園昨晚（24日）宣布，野生貓頭鷹褐林鴞相隔4年，早前成功在農場繁殖。消息吸引大批觀鳥愛好者近日蜂擁到園內拍攝幼鴞，園方發布的相片可見逾20人架起長鏡頭，向高處拍攝。為確保褐林鴞安全，園方決定暫時封閉相關道路，限制遊客接近幼鴞及其父母，希望攝影愛好者理解。



有遊客日前拍攝到褐林鴞幼鳥，身上有白色羽毛。（李先生提供圖片）

有遊客日前拍攝到褐林鴞幼鳥，身上有白色羽毛。（Ringo Pang提供圖片）

除了幼鳥，亦有人拍攝到褐林鴞成鳥。 （李先生提供圖片）

野生貓頭鷹褐林鴞吸引大批觀鳥人士及攝影愛好者到場拍攝。 （嘉道理農場暨植物園提供圖片）

嘉道理：鳥類福祉永遠是優先考量。

嘉道理農場暨植物園於社交平台表示，經過4年的等待，珍稀的褐林鴞再次在園內成功繁殖。隨着消息傳開，許多觀鳥愛好者紛紛湧入自然保護區，希望親眼目睹並拍攝這隻年幼的褐林鴞，令園方面臨挑戰。

嘉道理表示其首要責任是保護鳥類並管理遊客，確保觀鳥活動不影響牠們的正常生活，同時嚴加留意遊客有否使用雷射筆，或播放鴞鳥叫聲來拍攝理想畫面，形容這些行為往往造成極大干擾。

為確保褐林鴞安全，嘉道理決定暫時封閉相關道路，限制遊客接近該幼鴞及其父母。對於可能對攝影愛好者造成不便，園方希望大眾理解，又指鳥類的福祉永遠是園方的優先考量。

野生貓頭鷹褐林鴞相隔4年，成功在嘉道理農場暨植物園繁殖。 （李先生提供圖片）

野生貓頭鷹褐林鴞相隔4年，成功在嘉道理農場暨植物園繁殖。 （李先生提供圖片）

野生貓頭鷹褐林鴞相隔4年，成功在嘉道理農場暨植物園繁殖。 （李先生提供圖片）

褐林鴞近20年到港野外定居

褐林鴞（Strix leptogrammica）是本港野生貓頭鷹的一種，相信是近20年才由廣東省自然地擴散來香港的野外定居。牠的出現表示本港森林的生態環境成熟度高，適合褐林鴞棲息。

貓頭鷹通常吞下整隻獵物，或將獵物撕成大塊吞食，幾個小時後會將無法消化的部分，例如毛皮、骨頭、牙齒或羽毛等，壓縮後吐出來，稱為「食繭」。嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希2020年年初，聯同動物保育部主管艾加里，於園內收集了4顆褐林鴞的「食繭」，發現有短吻果蝠的頭骨、兩種未鑑定鼠類的骨和毛皮等。

園方2020年3月於褐林鴞短暫棲息處下拾獲的其中一顆食繭。（嘉道理農場暨植物園網站圖片，艾加里攝）

2020年年初拾獲的褐林鴞食繭內，有三隻短吻果蝠的毛皮和骨頭等無法消化的構造。（嘉道理農場暨植物園網站圖片，艾加里攝）