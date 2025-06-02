警聯入境處荃灣放蛇掃黃拘45人　一女涉出租單位及提供工具助賣淫

警方聯同入境處於5月14至30日，在荃灣區進行代號「火狼」的掃黃行動，其間在區內流鶯黑點巡邏及「放蛇」，搗破多個非法賣淫單位，拘捕2男43女，包括一名出租單位並提供潤滑劑、避孕套等工具協助賣淫的女子。



大部分被捕賣淫女子是經同鄉、朋友或網上群組介紹，租用區內單位提供非法性服務。警方強調，行動除針對提供非法性服務人士外，亦會對相關業主、房東、中介等執法，多角度、跨部門打擊區內非法賣淫活動。



警方聯同入境處在荃灣區進行代號「火狼」的掃黃行動，搗破多個非法賣淫單位，拘捕2男43女，並檢獲大批避孕套、招牌和藥物等證物。（黃學潤攝）

荃灣警區行動主任總督察香子健指出，荃灣區內的非法色情行業，主要有3種營運模式。部分人會直接向業主租用單位，或以租上租形式租用單位後，到公眾地方拉客，帶上單位提供非法性服務；有人則在違反逗留條件下，租用單位提供「一樓一」非法性服務；另有部分人是以按摩師身份提供非法按摩及非法性服務。

警方講解荃灣區內非法賣淫活動的營運模式。（黃學潤攝）

香子健表示，相關非法賣淫場所貼近民居，對居民造成滋擾，故荃灣警區聯同入境處及其他相關部門，進行「火狼」行動打擊區內非法性工作者，以及提供賣淫場所和設備的人。

警方聯同入境處在荃灣區進行代號「火狼」的掃黃行動，搗破多個非法賣淫單位，拘捕2男43女，並檢獲大批避孕套、招牌和藥物等證物。（黃學潤攝）

荃灣警區特別職務隊第二隊高級督察連曉媚表示，荃灣警區特別職務隊聯同雜項調查隊、特遣隊及新界南機動部隊，行動期間於區內流鶯黑點巡邏，並派警員喬裝顧客搜證，亦聯同入境處多次掃黃，搗破多個非法賣淫單位，拘捕43名本地及內地女子（25至59歲），當中32人持旅遊證件留港；以及2名分別47歲和55歲的本地男子。

被捕人涉嫌「違反逗留條件」、「為不道德目的而唆使他人」、經營無牌賓館、「經營無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「經營賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」、「租客等准許處所用作賣淫」及「依靠他人賣被捕人當中淫的收入為生」。

警方聯同入境處在荃灣區進行代號「火狼」的掃黃行動，搗破多個非法賣淫單位，拘捕2男43女，並檢獲大批避孕套、招牌和藥物等證物。（黃學潤攝）

被捕人當中，2男4女非法按摩院管理員，涉嫌招聘及指使技師提供非法性服務及從中收取收益。另有一名本地女子，涉嫌將荃灣區內劏房，日租予內地來港人士提供非法性服務，並向她們提供潤滑劑、避孕套等賣淫工具，以及協助她們「睇水」避開警方視線，便利她們在公眾地方拉客，警方以「租客等准許處所用作賣淫」及「依靠他人賣淫的收入為生」罪名拘捕該名女房東。

警方聯同入境處在荃灣區進行代號「火狼」的掃黃行動，搗破多個非法賣淫單位，拘捕2男43女，並檢獲大批避孕套、招牌和藥物等證物。荃灣警區行動主任總督察香子健（左）及特別職務隊高級督察連曉媚（中）交代案情，旁為入境處高級入境事務主任陳仁傑。（黃學潤攝）

警方強調，除會不斷調查，亦會持續審視調查所得證據作檢控。去年4月至5月，警方搗破荃灣區內一個賣淫場所，拘捕管理該場所的本地男子，於今年1月控告他「經營賣淫場所罪」。該男子另涉及兩宗同類案件，在今年4月22日就3宗案件，合共被判囚17個月。另於去年8月，警方拘捕一名持旅遊證件在荃灣一處所非法賣淫的女子，涉嫌違反逗留條件、為不道德目的而唆使他人；經調查後亦以涉嫌「經營無牌賓館」拘捕房東。

警方聯同入境處在荃灣區進行代號「火狼」的掃黃行動，搗破多個非法賣淫單位，拘捕2男43女。（黃學潤攝）

警方指出，除提供非法性服務的人外，在背後操控或協助，包括提供場所或用具等，均可能犯法。根據《刑事罪行條例》第144及145條，身為處所租客、佔用人或掌管人，准許或容許處所全部或部分經營作賣淫場所，或經常用作賣淫，均屬違法，一經定罪可判囚7年。