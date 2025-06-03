牛頭角海濱道爆鹹水管　水柱噴射10層樓高　部份行車線一度封閉

牛頭角發生爆水管事故。今日（3日）早上11時07分，海濱道近鴻業街往觀塘方向有水管爆裂，水柱噴射約10層樓高，有途人撐傘避水。



海濱道近鴻業街往觀塘方向有水管爆裂，噴出水柱約10層樓高。(翁鈺輝攝)

大量水夾雜沙泥湧出馬路。(羅敏妍攝)

現場可見，路邊花槽的泥土出現兩個大窿，水柱從其中一個窿噴出，且夾雜沙泥噴出馬路。

水務署表示，今日（3日）上午接獲報告指觀塘海濱道近鴻業街有水管爆裂，經了解後確認涉事水管為一條直徑300毫米鹹水供水管。經供水調度後，現時鄰近用戶的沖廁水供應未有受到影響。署方已暫時停止涉事水管的供水並完成清理附近路面。事故未有影響鄰近的交通。

水務署工程團隊正全力搶修，以盡快完成相關水管維修工程，署方就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

路邊花槽的泥土出現兩個大窿，水柱從其中一個窿噴出。(羅敏妍攝)

路邊花槽的泥土出現兩個大窿，水柱從其中一個窿噴出。(羅敏妍攝)

海濱道近鴻業街往觀塘方向有水管爆裂，當場狂噴水柱，據報約10層樓高。(鄭宇霞攝)

海濱道近鴻業街往觀塘方向有水管爆裂。(羅敏妍攝)

運輸署表示，較早前因水管爆裂而封閉的海濱道(往油塘方向)近鴻業街的部份行車線現已解封。