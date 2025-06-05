海關觀塘截貨車冚「Locker倉」拘兩男　檢163萬支私煙值$734萬

海關昨晚（4日）於觀塘區巡邏期間，留意到一輛可疑貨車停泊於一住宅大廈對開馬路，其尾板打開，車斗內有大量懷疑藏有私煙的紙箱。關員埋伏監視期間，兩名本地男子從貨車搬運紙箱到住宅地下；當他們折返再次搬運紙箱時，關員即上前截查，於貨車車斗內檢獲約144萬支私煙；押解兩男到住宅地下搜查後，再於一個停車位旁邊的3個儲物櫃內，搜獲約19萬支私煙，估計市值共逾734萬元，應課稅值約539萬元。



被捕兩男分別38及68歲，報稱任職速遞員及無業。海關相信兩人正由貨車搬運私煙往大廈停車場的臨時倉庫，有人為分散風險及方便於區內分銷和派發私煙，租用鄰近民居和規模較細的倉庫，並選擇於深夜行事，增加海關偵查的難度。香港海關税收罪案調查科調查主任郭威相信，是次行動已成功搗破一個私煙分銷及儲存倉庫。案件仍在調查中，海關會繼續追查該批私煙的來源，不排除會有更多人被捕。



海關拘捕兩名涉案男子。（海關提供）

海關相信被捕人士為分散風險及方便於區內分銷和派發私煙，租用鄰近民居和規模較細的倉庫。（海關提供）

海關拘捕兩名涉案男子。（海關提供）