沙田恒生銀行劫案｜49歲男刀匪被控兩罪　周五提堂　女友獲保釋

沙田置富第一城商場恒生銀行劫案，在深圳落網的49歲男疑犯，被揭犯案前曾在將軍澳區企圖爆竊。警方今日（5日）表示，他已被暫控一項「行劫」及一項「企圖爆竊」罪，案件將於明日（6日）上午在沙田裁判法院提堂。



另外，警方亦拘捕其34歲女朋友涉「協助罪犯」，她獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到；至於另一名自首被捕的姓劉（47歲）男子，則涉嫌「處理贓物」。案件中，累計3人落網。



6月2日沙田第一城恒生銀行劫案，49歲男疑犯在內地落網，6月3日晚上移交香港警方。（警方提供）

周一（2日）一名刀匪持約30厘米長的餐刀闖入銀行，以刀架頸挾持銀行女職員，掠走總值38.2萬港元及外幣。警方數小時後鎖定49歲男疑犯身份，但當日男疑犯在34歲女朋友陪同下潛逃內地。翌日（3日）男疑犯在深圳落網，當晚即移交香港警方；其女友回港時，亦涉「協助罪犯」被捕。兩人被扣留調查。據了解，男疑犯疑因欠債，鋌而走險犯案。

6月2日沙田第一城恒生銀行劫案，49歲男疑犯在內地落網，6月3日晚上移交香港警方。（警方提供）

警方早前交代案情指，搶劫銀行案情嚴重，新界南總區刑事部馬上接手調查，並於案發後數小時後掌握疑犯身份，但發現他當晚已潛逃內地。警方遂向內地執法單位尋求協助。

警方指，翻查附近閉路電視錄影片段及情報收集，發現案發後男疑犯迅速返回附近屋苑的住所更衣，再駕車離開，利用香園圍口岸潛逃內地。警方在口岸附近檢獲其私家車，已拖走檢驗。直至周二（3日）姓仇（49歲）無業男疑犯在深圳落網，並於當晚約9時半，經深圳灣口岸押解及移交，警方隨即以涉嫌「搶劫」將其拘捕。

《香港01》獲得一張案發時的閉路電視截圖，可見匪徒身穿白色衫、戴黑色鴨舌帽、深色口罩，在其中一個櫃檯外從後箍頸、以刀架頸挾持銀行女職員。

警方發現男疑犯干犯沙田銀行劫案前，曾在將軍澳區企圖爆竊。他曾爬入清水灣道一間獨立屋嘗試爆竊，但被屋內家傭發現，事敗逃去。故警方周二從內地公安手中接收男疑犯時，同時以涉嫌「企圖爆竊」罪將他拘捕。另外，警方經調查後相信，男疑犯由姓黎（34歲）、任職文員的女朋友協助，全程陪同潛逃，認為該女子涉嫌「協助罪犯」，故將她列為通緝人士，她周二經內地回港時亦被捕。

新界南總區重案組人員昨日（4日）晚上再拘捕一名姓劉（47歲）男子，涉嫌「處理贓物」。調查顯示，他涉嫌與6月2日發生在沙田的一宗「行劫」案有關。他現正被扣留調查。消息指，49歲男疑犯曾將打劫得來的10萬港元交予一名47歲姓劉男子，昨日（4日）劉男向警方自首，並繳出8萬港元，涉嫌處理贓物被捕，據知二人為朋友關係。

飛虎隊人員奉召到場支援。（Bosco Chu圖片）

劫案發生後 大批警員到場調查

沙田置富第一城商場恒生銀行遭刀匪行劫，一名女職員受傷送院，大批警員在銀行內調查。（左朗星攝）

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警掩至沙田第一城調查 飛虎隊人員奉召到場協助

有照片可見，大批警員其後在沙田第一城第50座一帶調查，新界南總區刑事總部警司姚永勤亦有到場，飛虎隊人員亦奉召到場協助。據了解，警方較早前懷疑疑犯，藏匿於沙田第一城某個單位，警方隨即展開部署，並前往該處實施追捕行動。然而，搜查期間並未在單位內發現疑犯蹤跡。