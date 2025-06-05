嶼南道撞死牛｜運輸署：已設49「小心牛隻」路牌　不計劃增交通燈

大嶼山嶼南道水口段，一年內發生兩宗撞斃牛隻意外，最近一宗發生於於本周一（2日），一頭母牛被的士撞至腸穿肚爛慘死。有牛隻動保組織成員對事件感到痛心，促當局在有關路段增設「影快相」偵速攝影機及紅綠燈，警方亦應多設路障打擊超速駕駛，改善「交通黑點」。



運輸署回覆《香港01》查詢時表示，現場附近有行人過路處，但人流量並不高，且交通不太繁忙，署方現時沒有計劃在該位置加設交通燈。而根據最近車速限制檢討結果，有關路段建議維持每小時50公里的車速限制。現時，在嶼南各路段、牛隻經常出沒的地點，已設置49個「小心牛隻」路牌。就增設「快相機」方面，署方表示會與警務處不時檢視，在適當地點按優先次序考慮和研究安裝偵速攝影機。



署方指，在嶼南各路段、牛隻經常出沒的地點已設置49個「小心牛隻」路牌。（資料圖片）

運輸署： 上址人流量不高且交通不繁忙 不計劃增交通燈

運輸署指，非常重視道路安全，並一直密切監察嶼南各路段的交通情況。為提升行人過路安全，署方已於嶼南道近水口村的巴士站附近增設行人過路處，和設置「雙白線」及「慢駛」等道路標記及交通標誌，以提醒駕駛人士留意前方車道及減速，確保道路安全。

一般而言，燈號控制過路處適用於行人流量及車流量較多的道路。據署方觀察，該行人過路處的人流量並不高，且交通不太繁忙。因此，署方現時沒有計劃在該位置加設交通燈。

6月3日一頭母牛在嶼南道水口段被的士撞倒，浴血倒地，最終證實不治。（香港牛物種保育協會Facebook）

現時嶼南各路段、牛出沒地點已設置49個「小心牛隻」路牌

而為避免車輛撞倒牛隻，運輸署現時已在嶼南各路段、牛隻經常出沒的地點設置49個「小心牛隻」路牌，亦於東涌道近石門甲道（即近大嶼山南部的封閉道路的入口）增設「注意路上牛隻」的路牌，以提示駕駛者有相當可能在大嶼山南部的封閉道路遇到牛隻，從而提升道路安全。

有關路段維持每小時50公里車速不變 將按優次增「快相機」

至於有關路段的檢視速度限制，署方指根據最近一次的車速限制檢討結果，塘福至水口的一段嶼南道建議維持每小時50公里的車速限制。署方與警務處不時檢視各主要路段的交通意外紀錄和車輛超速情況，並會因應車道的地理和環境等因素，在適當地點按優先次序考慮和研究安裝偵速攝影機。署方會繼續留意有關路段的交通情況，並在有需要時採取適當的交通措施，如發現違例駕駛的個案會轉交警務處跟進，以加強執法打擊超速駕駛。

本周一（2日）晚上8時51分，警方接獲一名50歲的士女司機報案，指駛車沿嶼南道沿梅窩方向行駛，駛至水口段，突然有牛隻從左邊馬路衝出路面，的士收掣不及將其撞上。人員到場時，牛隻已奄奄一息，身體披血倒卧地上，其後證實不治，屍體由食環署職員檢走。警方到場調查後，證實司機通過酒精呼氣測試，暫未拘捕任何人。

香港牛物種保育協會主席何來表示，同一位置在一年內，已有兩隻牛被撞斃，屬「交通黑點」。去年11月17日晚上，亦有一輛大嶼山的士駛至上址時撞倒一頭水口黃牛，該牛隻傷勢嚴重，最終由獸醫安排安樂死。而水口路段至今，仍沒有設置任何「影快相」機，亦未依循組織建議，在上址增設紅綠燈，組織建議政府應嚴肅跟進事件，檢討道路安全。