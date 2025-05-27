東九龍警區「放蛇」打擊白牌車　拘兩司機扣Tesla及豐田七人車

的士業界近期多次請願，要求政府禁止「滴滴出行」、「高德打車」等網約車平台，警方亦持續採取行動予以打擊。東九龍總區交通部今日（27日）在將軍澳區「放蛇」乘搭兩架「白牌車」，最後警方以「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」罪拘捕兩名35及48歲男司機，涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。



東九龍總區交通部執行及管制組督察何健邦向傳媒簡報案情。（黃煦緻攝）

東九龍總區交通部執行及管制組督察何健邦現稱，今日人員在將軍澳區喬裝乘客，成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，分別是Tesla私家車及豐田七人車，拘捕兩名分別35歲及48歲本地男司機。

人員「放蛇」要求由將軍澳往牛頭角，兩車分別收費50元及60元；兩被捕司機報稱無業，在手機應用程式網約形式招客。

東九龍總區交通部執行及管制組督察何健邦現傳媒簡報案情。（黃煦緻攝）

警方重申，根據《道路交通條例》，私家車必須領取相關許可證，才可以取酬載客。違例者首次定罪可被罰款1萬元及監禁6個月，再次干犯則可被罰款2.5萬元及監禁12個月。另外，涉案車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照及扣押6個月。

警方亦呼籲市民應選用合法的公共交通工具。如相關車輛被用作非法載客取酬，車輛第三者保險就可能會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人，都會失去應有的保障。

Tesla及豐田七人車被用作「白牌車」載客。（黃煦緻攝）

警方「放蛇」拉白牌車，扣查兩部車。（黃煦緻攝）