警一周內第三次放蛇打擊白牌車　拘兩司機扣查比亞迪及豐田私家車

的士業界近期多次請願，要求政府禁止「滴滴出行」、「高德打車」等網約車平台的「白牌車」營運，但原定上周五（23日）在政府總部的集會，在舉行前一日取消，發起行動的新界西北的士司機從業員總會主席黃永忠向《香港01》表示，有內地單位協助勸喻滴滴、高德，「經已有兩個負責人來香港解決件事。如果今次唔停，唔畀面中央政府」，故決定給予機會改善，「一個禮拜內無改善，咁咪繼續做囉」。



另一方面，警方近日多次「放蛇」打擊白牌車，繼上周四及五（22及23日）共拘捕4名司機後，今日（26日）再在港島「放蛇」，拘捕兩名透過網約車平台非法載客取酬的白牌車司機。



警方在港島區「放蛇」打擊白牌車，拘捕兩名男司機，並扣查兩輛涉案私家車。港島總區交通部執行及管制組督察葉頌朗交代案情。（翁鈺輝攝）

港島總區交通部執行及管制組督察葉頌朗表示，警方今日派員喬裝乘客，分別登上兩輛私家車，到達目的地後，拘捕兩名分別為49歲及54歲的本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。涉案為豐田及比亞迪私家車，亦被扣查作進一步檢驗。

據了解，「放蛇」警員分別在東區及灣仔區登上涉案車輛，前往跑馬地，車費介乎數十至100多元。其中一名被捕司機報稱為商人，另一人則報稱無業，兩人正被扣查。

警方在港島區「放蛇」打擊白牌車，拘捕兩名男司機，並扣查涉案的豐田及比亞迪私家車。（翁鈺輝攝）

警方重申，根據《道路交通條例》，私家車必須領取相關許可證，才可以取酬載客。違例者首次定罪可被罰款1萬元及監禁6個月，再次干犯則可被罰款2.5萬元及監禁12個月。另外，涉案車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照及扣押6個月。

警方亦呼籲市民應選用合法的公共交通工具。如相關車輛被用作非法載客取酬，車輛第三者保險就可能會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人，都會失去應有的保障。