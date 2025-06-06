騙徒群出「做媒」傳白撞訊息呃數百人　27歲女賺佣反失$260萬

上月警方共接獲675宗網上求職騙案，近一半（即356宗）為白撞WhatsApp求職訊息。其中一名27歲女子，日前在WhatsApp收到白撞的招聘兼職訊息，聲稱幫助Agoda 集團旗下的酒店，進行刷單增加人氣及知名度。女事主信以為真，將260萬元分14次轉賬至對方銀行戶口進行刷單，原為賺取更多佣金。最終對方以不同藉口拒絕兌現金錢，她始如夢初醒，驚悉受騙，惟260萬元已血本無歸。



據了解，騙徒會傳白撞訊息將陌生人加入WhatsApp兼職群組，聲稱幫助網上旅遊預訂平台Agoda 集團旗下的酒店，增加人氣及知名度，做完所謂的「福利任務」，便會有數以百計收入。群組內更會有大量騙徒「做媒」助攻，扮市民分享「成功賺錢經驗」，聲稱「真係有錢收㗎！我已經收到入數喇！」、「我個Friend而家做緊，一日搵三千幾蚊㗎！」務求令人信以為真。



騙徒會傳白撞訊息將陌生人加入WhatsApp兼職群組，更會有大量騙徒「做媒」助攻，分享「成功賺錢經驗」。（「CyberDefender 守網者」facebook）

警方提醒，如遇到白撞招聘短訊或「筍工」介紹，應向官方機構先行核實；如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk）用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址了解。立即下載防騙視伏APP（https://cyberdefender.hk/scameterplus/）。