柴灣古董店倉庫月內兩遇竊　失百件貨值$200萬　兩賊落網一男在逃

柴灣泰民街一間古董買賣店倉庫一個月內遇竊兩次，損失超過200萬元。警方翻查天眼，昨日（6日）拘捕兩男。調查顯示，其中一名被捕人首次犯案後，食髓知味再聯同兩名同黨，到同一地點再度犯案，3人分工仔細有人「踩線」、 把風及搜掠。警方表示，仍有一名疑犯在逃，警方正進行追緝 。



柴灣泰民街一間古董買賣公司遭爆竊，一共損失了超過100件失物，包括一些古董、玉器以及飾物。（陳浩然攝）

警方接獲柴灣泰民街一間古董買賣公司負責人報案，指倉庫分別於5月14日及6月5日凌晨遭爆竊，一共損失了超過100件失物，包括一些古董、玉器以及飾物等，損失金額超過港幣200萬港元，確實金額仍在點算。據悉，最昂貴的古董失物價值數十萬。

東區警區助理指揮官（刑事）署理警司陳志良指，調查發現一名疑犯於5月14日獨自犯案，而第二宗案件則發生在6月5日的凌晨。同一名疑犯連同另外兩名疑犯，再度潛入倉庫搜掠。3名疑犯有明顯分工，包括事前「踩線」 、把風及入內搜掠，3人得手後迅速登上計程車逃離現場。消息指，賊人剪開正門前鎖破門而入。

警方檢獲犯案時身穿衣物。（陳浩然攝）

重案組第二隊督察謝婉盈指，東區警區重案組第二隊接手調查案件，並立即翻查大量的閉路電視片段，包括銳眼計劃下所安裝的天眼。警方昨日（6日）在疑犯藏身的大廈附近進行埋伏行動，成功在秀茂坪區以及柴灣區拘捕了兩名男子， 分別41歲及50歲的本地男子。 兩人報稱為紋身師及裝修工人，現正被扣查。而第三名的疑犯仍然在逃，警方將全力進行追緝。

警方東區警區助理指揮官（刑事）署理警司陳志良及重案組第二隊督察謝婉盈交代案件。（陳浩然攝）

行動中，警方檢獲疑犯犯案時穿著的衣物，並成功起回78件的失物，當中包括玉器、飾物以及銅器等，其餘的失物仍在追緝中。警方強調入屋犯法罪是嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例，一經定罪最高可以判處14年的監禁。