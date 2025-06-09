尖沙咀普通話男放煙花｜21歲內地男被捕扣查　警：非常重視事件

尖沙咀周日（8日）發生懷疑非法燃放煙花事件。網上瘋傳兩條短片，分別可見星光大道近瑰麗酒店對開海傍，有人放煙花射上半空；一名男子則將一支煙花斜插圍欄，並以打火機燃點，當發現有人拍攝他時，即以普通話稱「不要拍，不要拍」。警方表示非常重視事件，今午（9日）已在尖沙咀區，拘捕一名持雙程證的姓石（21歲）內地男子。



第一條片段先後射出兩道火光。(網片截圖)

警方表示，留意到網上流傳片段，一名男子懷疑正在尖沙咀梳士巴利道18號對開一海傍，非法燃放煙花爆竹。警方非常重視事件，油尖警區人員接手跟進及進一步調查後，今日（9日）下午在尖沙咀區，拘捕一名姓石（21歲）內地男子，涉嫌「非法藏有及燃放煙花爆竹」，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第10隊跟進。

第一條片段先後射出兩道火光。(網片截圖)

根據其中一片段可見，星光大道近瑰麗酒店對開海傍，有兩道火光先後由海邊射向空中，距離不遠亦不高。在場有人顯得奇怪問：「咩料呀？」

另一條片段則以較近距離，拍攝到一名男子在海邊燃點一支煙花，煙花斜插在岸邊的圍欄上。該名男子以打火機嘗試幾次後，終成功燃點該煙花，隨即轉身離開，當發現有人向他拍攝時，即以普通話稱：「不要拍，不要拍」。他邊講邊走，但一秒後即轉身走近拍片男「不要拍可以嗎？」

第二條片段可見該普通話男燃點煙花情況。(網片截圖)

警方提醒，煙花及爆竹等均屬危險品。根據香港法例第295章《危險品條例》第六條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪可被判監禁6個月及罰款2.5萬元。