有片｜長髮女遇險衝入深水埗麵店求救　遭惡男扯髮拖出店用衣架打

深水埗發生襲擊案。今（10日）午約4時34分，警方接獲多名途人報案，指北河街一間粉麵店，有一名女子被一名男子強行拉出店外，兩人推撞糾纏，男方更手持衣架向女子施襲。警員到場時，施襲者已不知所終；女事主則由救護車送往明愛醫院治理，她被揭發因欠交罰款被通緝；警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理。



《香港01》獲得涉事麵店的「天眼」片段，可見女事主衝入店內求救，卻在眾目睽睽下，遭一名惡漢粗暴扯頭髮、在地上又拖又拉扯出店外，雙方糾纏長達近一分鐘。據了解，除施襲惡漢外，當時店外另有3名男子，惟警員趕抵時，4人均已不知所終。



女事主倉皇衝入店內。（涉事麵店提供閉路電視片段截圖）

根據涉事麵店的閉路電視可見，一名長髮女子驚惶失措進入店內後，隨即有另一名身穿黑衫、運動長褲及揹斜孭袋的男子緊隨衝入，他一手拉扯住女子頭髮，欲將其拖出店外。女事主奮力抵抗、混亂間隨手扯住一名坐着的男顧客的短褲，試圖避免自己被強行拖走。惡男未能成功，其後女子倒地，他即雙手粗暴地將其扯起，拖至近店門位置。

片段見到，當時麵店內有數名男顧客及職員，惟眾人無動於衷；而被拉扯短褲的男顧客，則一度站起上前了解，只見惡男向他講了幾句說話、揚手示意他離開後，他便折返原位及打電話。涉案男女糾纏近一分鐘後，女方最終不敵惡男，遭強行拖出店外，情況狼狽。

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據了解，女事主與施襲者互相認識，且當時店舖外另有3名大漢徘徊，合共4名男子企圖將女事主帶到毗鄰一幢大廈。片中施襲男曾喝罵女子「唔好逼我喺度打你」，女方則求救高呼「唔想上去被人打」。

女傷者被送往明愛醫院治理。（梁偉權攝）