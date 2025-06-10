大欖隧道營辦商程式出錯　要員工重簽僱傭合約　被批人工先加後減

政府於5月31日零時收回大欖隧道，並實施「易通行」及新收費，大欖隧道營辦商按政府合約要求，以較優於專營權公司的薪酬及條件優先聘用專營權公司員工，惟近期調薪安排卻引發爭議。《香港01》接獲員工報料指，營辦商4月份與全體員工簽定新合約，惟5月中突稱會計部「計錯數」，要求員工另簽一份新合約，以取代4月份所簽的合約，結果薪金「先加後減」，報料員工指兩份合約的薪金相距約1000元，據知引起員工不滿，公司則以300元超市現金券作補償。



大欖隧道營辦商交通基建管理有限公司回覆《香港01》查詢指，承認新的僱傭合約生效期前在內部覆核過程中發現因電腦程式出誤，引致部份員工的條款詳情有誤。但已即時通知受影響的員工，受影響的員工已簽署修正的僱傭合約條款。



政府於5月31日零時收回大欖隧道。（資料圖片）

該名員工向《香港01》透露，過去大欖隧道一直由專營權公司（三號幹線（郊野公園段）有限公司）管理，而政府收回大欖隧道後，由交通基建管理有限公司（交基）成功投得大欖隧道的合約，負責管理大欖隧道。而三號幹線與交基均由新鴻基持有。

今年4月份，交基要求所有員工簽定新合約，繼續聘用原有員工，並為所有員工加薪。該員工以自己為例，底薪增加約2,000元，另加8%每月獎金（如無曠工、遲到早退等），如全數領取每月獎金，月薪較以往提高4,000元。當時所有員工均簽約。

但直到5月中，交基以會計部「計錯數」為由，要求所有員工再簽另一份新合約，以取代4月份的合約，如願意簽新約的員工，可獲發300元超市現金券作補償。該員工表示，新修定的合約只會加薪約1,000元，即使全數領取每月8%獎金，月薪只是等同原合約的底薪，兩份合約薪金相差約1,000元。

員工對此大感不滿，認為交基「先加後減」，但認為畢竟有加人工，只是加幅減少了，因此多數人抱「多一事不如少一事」的心態簽約。

俯瞰大欖隧道口。（資料圖片/顏銘輝攝）

交基認電腦程式出錯 致部份員工的條款詳情有誤

交通基建管理有限公司回覆《香港01》查詢時指，公司成功競投管理、營運及維修大欖隧道的政府合約。在政府準備回收大欖隧道時，「交基」按政府合約要求，以較優於專營權公司的薪酬及條件優先聘用專營權公司員工，並與接受新薪酬及條件的員工簽定新的僱傭合約。

而交基在新的僱傭合約生效期前在內部覆核過程中發現因電腦程式出誤，引致部份員工的條款詳情有誤。交基即時通知受影響的員工，向他們詳細解釋情況及邀請他們簽署修正的僱傭合約條款。現時所有因此事件受影響的員工已簽署修正的僱傭合約條款(「修正合約條款」)。

交基兩份合約的條款均符合政府要求 且優於專營權公司

交基表示，不論原來合約或修正合約條款，員工薪酬及條件均完全符合等交基與政府所簽定的合約的相關要求，其薪酬及條件均優於員工與專營權公司的僱傭合約。

交基非常感謝有關員工對是次事件的理解和合作。另外，交基所派發的現金禮券，旨在答謝員工默默耕耘為公司接管大欖隧道的前期繁複辛勤，以及交接日前後日以繼夜的不懈努力所作的心意。

交基續指，公司是通過投標獲政府委聘管理、營運及維修大欖隧道，政府調整大欖隧道使用費與上述僱傭合約事宜無關。交基亦已進行內部流程檢討及加強覆核機制，並已向政府通報事件。