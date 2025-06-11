流浮山貨倉火警後被揭為毒品倉　警檢數千棵大麻追緝6人

流浮山一個貨倉今日（11日）凌晨發生火警，消防救熄後，揭發現場為毒品倉庫。警員到場調查，在貨倉6間房內，發現約3,500棵大麻植物、7盒大麻製品，以及一批製毒工具。元朗警區重案組接手調查案件，正追緝6名疑犯。



流浮山一個貨倉6月11日凌晨發生火警，消防將火救熄後，現場被揭發為大麻毒品倉，警方檢獲數千棵大麻植物、大麻製品及製毒工具。現場一個電箱被燒熔。（林振華攝）

涉事貨倉位於流浮山鳳降村附近，《香港01》記者今午到場了解，在外圍已聞到濃烈大麻味，並有探員在場調查和拍照記錄。現場消息指，貨倉昨晚有電箱起火，火勢救熄後，人員發現內有大麻。有目擊者稱，昨晚起火後不久，曾見過有6人從貨倉逃出離去。

現場所見，一個電箱被燒熔，地下遺下灰燼，貨倉近大門位置有多袋垃圾，亦有被雨水淋至濕透的卡板和紙皮箱，旁邊有一個滅火筒。據知貨倉大門招牌提及的工程公司已不在上址，原址現時則為劏房。

流浮山一個貨倉6月11日凌晨發生火警，消防將火救熄後，現場被揭發為大麻毒品倉，警方檢獲數千棵大麻植物、大麻製品及製毒工具。至6月11日下午仍有探員在場調查。（林振華攝）

據知，警方及消防於今日凌晨零時許，接獲鳳降村路一公司職員報案，指聞到燶味及聽到奇怪聲響。人員到場，發現有約0.5米乘0.5米的電線有火花。消防將火救熄，中電人員亦奉召到場關上電掣，經初步調查後相信起火原因無可疑。

流浮山一個貨倉6月11日凌晨發生火警，消防將火救熄後，現場被揭發為大麻毒品倉，警方檢獲數千棵大麻植物、大麻製品及製毒工具。至6月11日下午仍有探員在場調查及拍照記錄。（林振華攝）

惟人員在現場發現一批懷疑大麻，警方經點算後，在6間房內檢獲約3,500棵大麻植物、7盒大麻製品，以及一批製毒工具。元朗警區重案組第三隊接手調查案件，正追緝6名疑犯，據知他們均為男子，年約30至50歲，在事發後往屏廈路方向逃去。

流浮山一個貨倉6月11日凌晨發生火警，消防將火救熄後，現場被揭發為大麻毒品倉，警方檢獲數千棵大麻植物、大麻製品及製毒工具。至6月11日下午仍有人員在場調查。（林振華攝）