無窗住宅變製毒中心防傳氣味　警拘一漢檢可卡因、大麻、迷姦水等

警方昨日（13日）下午進行「犁庭掃穴」反罪惡行動，於油麻地登打士街與旺角廣華街交界一私人住宅單位，搗破一個可卡因製毒中心，檢獲可卡因的製毒工具及多種毒品，包括懷疑霹靂可卡因、可卡因卷煙、大麻花、大麻油、迷姦水及毒郵票等，總市值約48萬元，並拘捕一名58歲無業男子。據了解，涉事單位除廁所氣窗外，沒有其他窗戶，懷疑毒販藉此防止製毒時的氣味傳出。



行動中，警方搗破一個製毒中心，檢獲製毒工具及多種毒品，包括可卡因、卷有可卡因的煙草、大麻花、含有大麻油電子煙槍、迷姦水以及毒郵票等。（梁偉權攝）

油尖警區特別職務隊第二隊督察李凱正稱，油尖警區特別職務隊人員於「犁庭掃穴」反罪惡行動期間，根據深入調查及分析後，昨日在位於油麻地登打士街與旺角廣華街交界的一棟私人住宅大廈內，展開反毒品行動。

警員首先於目標男子租住的單位外埋伏，當該名男子步出單位時，警員表明身份並上前截查，在男子腰間搜出一包透明可再封膠袋，內含13克懷疑霹靂可卡因毒品。人員隨即將該名男子拘捕。

其後，警員押解該名男子返回其租用單位搜查，在單位內發現可將粉狀可卡因轉製為霹靂可卡因的工具及材料，包括電磁爐、煲及發大粉等，亦有包裝工具，如封條機及大量全新可再封膠袋等；同時亦檢獲121克懷疑粉狀可卡因，以及290克懷疑霹靂可卡因製成品。據了解，單位月租約7,000元，除廁所有氣窗外，沒有其他窗户，隱蔽性高，可以隱藏味道，增加警方追查難度。

行動中，警方搗破一個製毒中心，檢獲製毒工具及多種毒品，包括可卡因、卷有可卡因的煙草、大麻花、含有大麻油電子煙槍、迷姦水以及毒郵票等。（梁偉權攝）

李凱正續指，人員在單位內亦發現其他多種危險藥物，包括80支懷疑含卷有可卡因的煙草、220克懷疑大麻花、15支懷疑內含四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）的一次性使用電子煙槍、4支約共300毫克懷疑迷姦水，以及21張毒郵票。警員最終以涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」，將拘捕該名58歲姓陳男子，他報稱無業，將於下周一（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。

李凱正表示，警方是次行動成功搗破一個以私人住宅單位作掩飾的製毒中心，切斷其毒品供應鏈。

行動中，警方搗破一個製毒中心，檢獲製毒工具及多種毒品，包括可卡因、卷有可卡因的煙草、大麻花、含有大麻油電子煙槍、迷姦水以及毒郵票等。（梁偉權攝）

警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺，如有懷疑，應立即向警方舉報。

警方重申，製毒及販毒均屬極為嚴重的罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。