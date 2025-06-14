警灣仔放蛇打擊白牌車　拘兩司機扣查本田及豐田私家車

港島總區交通部今日（14日）下午約6時，在灣仔區進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，派員喬裝乘客並截獲兩輛私家車，拘捕兩名分別35及59歲的本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。兩人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到；該兩輛涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。



警方重申，行動仍在進行中，將會繼續採取果斷的執法行動，打擊非法駕駛汽車作出租用途或載客取酬用途和相關罪行。



警方放蛇打擊白牌車，拘捕兩司機及扣查兩輛私家車。（警方提供）

警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。案車輛的牌照亦可予暫時吊銷6個月至12個月。車輛將被扣押直至有關吊銷期屆滿為止。

警方放蛇打擊白牌車，拘捕兩司機及扣查兩輛私家車。（警方提供）

警方呼籲市民出行時亦應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。