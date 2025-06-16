警破偷車集團拘11人　涉12案偷8車　專吼舊款或向低設防車場落手

新界北總區刑事部留意到近月的車輛盜竊案有上升趨勢，當中逾半案件牽涉電單車，遂聯同新界北各警區展開「龍潭」行動，一連三日（12至14日）拘捕11人，相信他們與新界、九龍12宗偷車案有關，揭發有人專向停泊於路邊的舊款車、或低設防的停車場落手，至少盜去8架車，部份以低價售予劏車場。行動中，警方起回3輛失車，包括2輛電單車及1輛私家車。



新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟（左）、元朗警區區重案組1隊高級督察吳斯軒交代案情。（馬耀文攝）

新界北總區刑事部及元朗警區刑事部探員，經深入調查及翻查大量閉路電視後，成功鎖定 4個活躍於新界及九龍區一帶的車輛盜竊集團。該等團伙主要針對停泊於路邊的電單車，或保安措施較為薄弱、缺乏閉路電視監控之停車場下手。

4月11日至6月10日期間，該4個團伙牽涉12宗車輛盜竊相關案件，包括「偷車」、「未獲授權而取用運輸工具」及「車內盜竊」等，當中有6輛電單車及2輛私家車被盜。團伙多數將竊取得來之電單車作自用、出售或以低價售予劏車場。據悉，賊人通常會偷取型號較舊的車輛，例如2014至15年的車型。

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟及元朗警區區重案組1隊高級督察吳斯軒交代案情。（馬耀文攝）

上周四（12日），新界北總區刑事部及元朗警區人員展開收網行動，突擊搜查新界及九龍區多個地點，拘捕8男1女，年齡介乎19至48歲，並起回2輛失車，包括1輛私家車及1輛電單車。人員亦突擊搜查多個位於元朗區的劏車場，於其中1個劏車場起回1輛被盜電單車，並以涉嫌「處理贓物罪」拘捕該劏車場內2名男子，年齡分別為33歲及51歲。

是次行動共拘捕11人，包括7名香港居民、1名喀麥隆籍、1名肯尼亞籍及2名巴基斯坦籍人士。被捕人士報稱無業或從事運輸工作，其中2名被捕男子已被暫控各一項「未經授權取用運輸工具罪」，並已於上周六（14日）在沙田法院提訊，其餘被捕人士則獲准保釋候查。

2名被捕男子已被暫控各一項「未經授權取用運輸工具罪」，並已於上周六（14日）在沙田法院提訊。(資料圖片 / 黃浩謙攝)

警方不排除未起回的失車，仍停泊於新界鄉郊，或已被劏車場肢解拆件。警方表示，會加強巡邏各類停車場，包括多層停車場、公眾停車場及盜竊黑點等，以發揮阻嚇作用；亦提醒市民，賊人往往傾向選擇容易下手的目標，為免成為受害者，務請時刻保持警覺。駕駛私家車之人士於離開車輛後，務必確保所有門窗已妥善鎖好，切勿於任何情況下將車匙留在車內而不上鎖，亦不應將貴重物品留置於車廂之中。

市民應避免將車輛停泊於偏僻地點，宜選擇設有閉路電視監控及保安人員的停車場，並建議安裝防盜裝置及全球定位系統追蹤器。

警方重申，盜竊車輛屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可判處監禁10年。此外，任何劏車場或人士，如接收、使用或協助處理竊取得來之車輛，均有可能觸犯處理贓物罪，最高可判處監禁14年。