《公開試當真》滕毅康認超市盜竊　押後判刑待取社服令等報告

紀錄片《公開試當真》主角滕毅康去年在九龍灣DONKI偷取約700元貨品，認罪被判罰款3,000元。滕於本年1月，再涉在鰂魚涌超市偷生果和薯片，被控盜竊罪。案件今（12日）於東區裁判法院再提訊，滕承認控罪。裁判官指涉案金額不大，但考慮本案和上一宗盜竊案的犯案時間接近，認為不宜判處罰款。裁判官先替滕索取感化和社會服務令報告，把判刑押後至6月26日，期間滕准繼續保釋。



被告滕毅康（19歲，報稱藝術家），被控1項盜竊罪，指他於2025年1月5日，在香港香港島鰂魚涌康山道1號康山康怡廣場（北）M樓新鮮生活超級市場偷竊一包生果，兩包薯片，而上述物品為瑪雷有限公司的財產。

被告滕毅康承認盜竊罪，案件押後至6月26日判刑。(資料圖片)

被告未有就一包生果和兩包薯片付款 便離開超市

案情指，涉案超市便衣保安於案發日下午4時半，見到被告拿取5件貨品到自助付款機。他就一枝水和一包薯片，支付9.2元，但未有為控罪的一包生果和兩包薯片付款。便衣保安在超市外截停被告，在其環保袋檢獲該些物品。

控方案上透露，被告於2024年8月，有一項性質相同的定罪紀錄。

辯方庭上指，被告和其父親均撰寫求情信，而其父親今亦有陪同被告到庭。辯方亦透露，被告現為香港大學專業進修學院一年級學生。

《公開試當真》男主角滕毅康。（IG：@tnhong_084）

被告滕毅康。(網上圖片)

裁判官指不宜判處罰款 決定先替滕索取感化和社會服務令報告

裁判官指，被告年紀尚輕，本案被盜財物的金額也不大，但亦指本案和被告之前一宗案件的犯案時間接近。裁判官認為不宜判處罰款，並決定替被告索取感化和社會服務令報告，押後至6月26日判刑。

資料顯示，滕於去年5月9日，在牛頭角道淘大商場DON DON DONKI偷竊面膜、牛肉、鼻頭貼及辣油等，總值689.2元。他於同年8月承認一項盜竊罪，被判罰款3,000元。

案件編號：ESCC 982/2025