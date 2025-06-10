涉強姦勒索性伴侶　男子盜竊強姦等8罪成　揭涉另一勒索案囚17月

男子在交友程認識女子後發展成性伴侶，並數度相約一同性交，惟女方不滿常要墊支飯錢，又常用她的名義開房，數月後提出分手。男方涉聲稱已找私家偵探調查女方，又稱有女方的照片，並叫她留意「連登」成人台，勒索女方數萬元，又要求性交，最後一次更涉嫌強姦。男方否認勒索、偷竊及強姦等罪受審，由3男4女組成的陪審團經約4小時退庭商議，裁定除一項勒索罪外，其餘8罪均一致罪成。法官把判刑押至7月30日，待索取事主的創傷報告，以及被告的心理報告。



控方透露被告另涉一宗相類的勒索案，指他以裸照勒索一名與他有性關係的女子數萬元。被告已就該案在區域法院認罪，並被判囚17月。



被告共被控強姦偷竊等多罪

被告黎逸邦（35歲）被控3項勒索罪，分別指他於2021年10月至11月期間，在漆咸道南百樂酒店一房間內勒索女事主X分別5萬、6萬及2萬元，另涉在同年10月18至22日偷竊X三筆合共49000元及的貸方結餘。黎另被控2項以威脅手段促致他人作非法的性行為以及1項強姦罪，指他於2021年10月19及28日，在帝京酒店一房間促致X非法性交，及在同年10月28日在百樂酒店房間強姦X。

被告黎逸邦否認強姦及勒索性伴侶，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

另一女子被判囚17月

庭上透露，被告案發時無案底。他於2022年月8月承認1項勒索罪，在區域法院被判囚17個月。該案案情指，被告於2020年在社交平台「Heymandi」結識21歲事主，兩人曾在酒店房間性交。

在TG公開該案女事主裸照

此外，事主為討好被告，向被告發送她的祼照。其後，事主獲朋友告知，有人在名為「健康仔女同盟會」的 Telegram 群組，張貼事主的裸照。事主遂聯絡被告，被告要事主支付8萬元，否則會繼續在群組張貼其裸照。X於是報警，同時和被告「議價」。被告最終同意先收取3萬元，之後再要事主支付4萬元。被告和X見面時，被警員拘捕。

事主X不滿常要墊支飯錢等提分手

控方案情指，被告與事主X在交友APP認識，發現為性伴。X不滿被告經常要她墊支飯錢，又以她的名義訂酒店房，因此攤牌要求結束關係。被告知道後聲稱找了私家偵探調查X，並表示手上有X的照片，著X留意「連登」討論區的成人台。

被告聲稱有X照片勒索金錢

被告同時致電X，聲稱已將X的個人資料和照片存入USB，向X勒索5萬元以「下咗啖氣」，否則公開照片。X其後支付2萬元，亦曾順從被告要求與其性交，冀被告「順番條氣」及免她支付餘下的3萬元，亦想知道USB內有甚麼照片及照片。

最後一次在酒店見面涉姦X

被告最終不但未交還USB，更變本加厲再索除6萬元，並在見面時強姦X；又表示想轉售X的照片，叫X以2萬元贖回。X終向社工求助並報警。

陪審團裁定被告罪名不成立的勒索罪，指他聲稱有X的照片，叫X可留意討論區「連登」的成人台 。他其後又稱，已把X的個人資料及照片儲入USB，要求X先支付5萬元，令他「下咗啖氣」。

案件編號：HCCC 10/2024