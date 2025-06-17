多宗猜猜我是誰及假冒官員騙案　警拘3男涉$400萬　多名長者中招

警方新界南總區昨日（16日）同時執行兩個情報主導行動，偵破21宗電話騙案，分別為「猜猜我是誰」及「假冒內地官員」案件，均發生在今年5月至6月，受害人多數為長者，總損失達400萬元。



行動中，3名19歲至24歲青年被捕，最少兩人報稱是受人指使，收錢犯案。暑假將至，警方呼籲年輕人勿為搵快錢，鋌而走險犯案，以免留下案底，抱憾終身。



警方偵破21宗猜猜我是誰及假冒官員騙案，拘捕3名男子，檢獲大批現金、偽造警察委任證或法庭文件等證物。（林振華攝）

13長者遇「猜猜我是誰」騙案 共失$150萬

其中一個行動針對猜猜我是誰騙案，騙徒會假扮受害人的兒孫，致電受害人聲稱自己因刑事案件，被警方拘捕及扣留，急需現金作保釋金，並以不同理由指示受害人不要通知其他家人。受害人因擔心兒孫安全，情急下答應騙徒要求。其後另一騙徒便會假扮兒孫的朋友，聯絡受害人收錢，受害人一般在其後聯絡到兒孫，始發現受騙。

是次偵破的猜猜我是誰騙案，受害人全部是長者，收到騙徒電話，被要求交出現金，作為「被捕親人」的保釋金。（林振華攝）

警方經深入調查後，昨日拘捕兩名涉案男子，並成功阻止一名88歲老婦，將7萬元交予其中一名騙徒。調查顯示，兩名被捕男子涉及13宗同類案件，受害人為介乎69至88歲的長者，損失金額共逾150萬元。其中一名被捕人受詐騙集團招攬，因想搵快錢而加入行騙；另一人則收取1,000至2,000元報酬，負責收取騙款。

據了解，損失最大一宗案件，女受害人分開數次當面交收騙款，合共被騙去49萬元。

是次偵破的猜猜我是誰騙案，受害人全部是長者，收到騙徒電話，被要求交出現金，作為「被捕親人」的保釋金。（林振華攝）

穿西裝展假委任證拘捕令 冒警收騙款

另一行動則針對假冒內地官員騙案。騙徒會假冒內地公安致電受害人，指控他們涉及內地違法行為，並訛稱案件涉及香港執法人員或銀行職員，要求受害人保密，否則即時拘捕及凍結財產。

騙徒同時會要求受害人租用酒店房間，不可與外界聯絡，之後安排與受害人單獨見面。為加強說服力，見面時騙徒會穿整齊西裝、展示偽造警察委任證及法庭文件，自稱為執法人員，要求受害人簽署保密協議，並轉帳提交保證金，聲稱調查後會退回保證金，之後便逃之夭夭。

警方偵破的假冒官員騙案中，被捕男子會身穿西裝，向受害人展示偽造警察委任證及法庭文件，要求受害人以轉帳方式提交保證金。（林振華攝）

男子收1萬元報酬 涉8案騙逾$300萬

警方翻查大量閉路電視及經深入調查後，昨日拘捕一名本地男騙徒，當時他正身穿西裝假冒香港警察，向一名受害女子展示偽造警察委任證及法庭拘捕令，警方及時阻止該女子被騙及轉帳。

調查顯示，該名被捕男子涉及8宗同類騙案，騙款共逾300萬元。警方在其手機內，發現多個偽造法庭文件的電子檔案，並在被捕人家中搜出打印機和相關物資，相信用作偽造文件。該男子報稱受詐騙集團操控，收取1萬元報酬犯案。

警方偵破的假冒官員騙案中，被捕男子會身穿西裝，向受害人展示偽造警察委任證及法庭文件，要求受害人以轉帳方式提交保證金。（林振華攝）

兩個行動中，3名被捕男子年齡介乎19至24歲，全部報稱無業，均為詐騙集團骨幹成員。警方正追緝集團主腦及其他骨幹。

新界南總區刑事部署理警司周文軒表示，留意到今次偵破的猜猜我是誰騙案，受害人全部為長者，他們因擔心親人安危，被騙去畢生積蓄，受到巨大財務及心理壓力。警方斥騙徒行為非常卑劣，應受社會嚴厲譴責。

新界南總區防止罪案辦公室署理總督察李金鵬指出，警方留意到過去半年騙案數量及損失金額均非常高，電話騙案屢見不鮮。他強調，警方絕不會要求任何人，向非警務人員以任何方式交任何款項，所謂「保證金」是虛假；即使對方來電時可講出接聽者的個人資料，亦不代表他是執法人員，市民若收到可疑來電，切勿即時回覆，可記下電話號碼，收線後向警方求證。

另外，市民可在獨居長者家中當眼處，張貼防騙信息，提醒長者留意最新騙案手法，提防騙子。大廈保安或街坊若留意到身邊長者神情慌張「周圍走」，或見到可疑人，亦可主動上前詢問；如有需要，可呼籲長者向警方防騙易熱線18222求助。新界南總區亦會透過「安樂窩」計劃，與區內關愛隊合作推廣防騙信息。

警方偵破21宗猜猜我是誰及假冒官員騙案，拘捕3名男子，檢獲大批現金、偽造警察委任證或法庭文件等證物。新界南總區防止罪案辦公室署理總督察李金鵬（左）及新界南總區刑事部署理警司周文軒（右）交代案情。（林振華攝）

警方亦指出，今次行動的3名被捕人均為年輕無業男子，當中有人為「一千幾百」報酬犯案。暑假將至，警方提醒青少年勿因貪圖搵快錢鋌而走險，強調為犯罪集團收錢或展示偽造文件並非小事，同樣會被視為共犯，面臨監禁等嚴重後果。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「以欺騙手段取得財產」或「串謀行騙」均屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監14年。因於同類案件盛行及案情嚴重，警方會徵詢律政司意見，向法庭申請加重刑罰。