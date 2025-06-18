炒賣高仿假飛呃$65萬8人被捕　涉周杰倫謝霆鋒等6歌手樂隊演唱會

啟德體育園開幕至今舉行多場演唱會盛事，惟黃牛黨禁之不絕，警方展開行動，成功搗破一個跨境販賣假演唱會門票的詐騙集團，一連兩日（16至17日）拘捕8男女。集團涉在內地取得高仿門票後，在社交平台出售，再派下線充當派遞員交收，涉及至少40宗案件，騙取約65萬元。據警方展示證物中，有謝霆鋒（4月27日）及周杰倫（6月27日至29日）演唱會，此批門票涉款10萬元。消息指，集團牽涉的案件，亦包括在啟德體育園、紅磡體育館、亞洲博覽館舉行的林俊傑、五月天、G-dargon及Dear Jane演唱會。



警方指，市民可透過門票紙質、鐳射標籤及瑩光油墨等防偽特徵，辨別門票真偽。警方更揭發山寨門票英文條款當中「at the avenue」為「atthe」，沒有區隔。因此呼籲市民若所購門票有上述情況，盡快聯絡警方。



其中假門票牽涉謝霆鋒4月27場次。（馬耀文攝）

「限時折扣」 、「數量有限」吸引買家 比正價貴一倍

警方於今年4月至5月期間接獲市民舉報，指在非官方網站上，以比原價較高價錢，購買了一些啟德體育園演唱會「黃牛飛」門票，其後發現購入假門票，導致金錢損失。騙徒在社交平台放售假門票，與買家溝通時使用說話技巧，迫使買家快速作出購買的決定，例如聲稱為買家提供一些限時的折扣，或表示演唱會門票數量有限，甚至提出「無需下訂」、「見面交收」等方法，使買家放下戒心，以現金或過數方式迅速進行交易。

公眾活動調查組總督察陶勁笙指，騙徒更會向買家展示一些不可靠的驗票技巧，博取對方的信任，令買家誤以為購買到真門票，當買家入場時始發現受騙。有關門票原本售價為1千至2千港元不等，而「黃牛飛」售價炒高一倍，售價2千至4千元。集團牽涉至少40宗假演唱會門票相關案件，騙款高達65萬港元。 當中，有個別受害人單一損失金額，超過6萬8千港元。

集團分工仔細，主腦利用社交平台放售，透過跨境工廠大量，印刷假演唱會門劵，招募假飛派遞員，到香港與買家面對面交收。 （馬耀文攝）

警拘8男女包括主腦骨幹 集團網上出售、內地製飛、招下線交收

東九龍總區刑事部經深入調查和情報分析，透過「銳眼計劃」下在全港各區安裝的閉路電視系統中，鎖定了一個有組織賣假票的犯罪集團，並一連兩日（17至18日）假扮買家放蛇，以「串謀欺詐」、「管有虛假文書罪」、「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪拘捕5男3女，年齡介乎20至44歲。當中包括一名集團主腦，兩名骨幹成員以及5名充當派遞員的下線人員。行動仍然繼續中，不排除會有更多人被捕。

被捕人報稱任職工程師、電腦程式員及無業等。據悉，主腦為一名長居內地年僅20歲的無業女子，她透過在大陸接洽，獲取假門票。行動中，警方檢獲52張高仿的假演唱會門票，當中40張在被捕人身上檢取，市值約港幣10萬港元。

據警方展開全數52張的假飛證物，受影響的包括謝霆鋒（4月27日）以及周杰倫（6月27日至29日）在啟德體育園的滇唱會。惟消息指，除以上演唱會外，集團牽涉的案件，亦包括在啟德體育園、紅磡體育館、亞洲博覽館舉行的林俊傑、五月天、G-dargon及Dear Jane演唱會。

高級督察周嘉潤指，行動成功瓦解一個有組織的跨境假演唱會門票集團。 集團分工仔細，主腦先利用多個社交平台張貼廣告及貼文，上載解像度一般的門票，並遮蓋門票正面部分，使市民很難辨別真偽。警方調查發現，集團透過跨境工廠大量印刷該批幾可亂真的假演唱會門劵。集團骨幹成員負責招募假飛派遞員，充當下線的工作，到香港與買家面對面交收。

交收過程中，假飛派遞員更會主動分享一些虛假的驗票技巧，亦會提供虛假的二維碼及偽造訂單的電子截圖，當中包括會顯示座位的編號，亦有偽造的官方購買紀錄，以博取買家的信任，減低戒心。警方調查集團成員的財務，部分成員的個人戶口，被用作洗黑錢用途，清洗金額由60萬至過千萬元不等。

門票3大防偽特徵辨真假 紙質、鐳射標籤及隱形螢光油墨印刷

另外，警方亦分享演唱會門票的3大防偽特徵，供市民辨別。首先，門票右上角印有一個鐳射標籤，在光線折射下會呈現反光的狀態 。第二，而演唱會門票背部位置，亦有一個用隱形螢光油墨技術列印的防偽特徵。有關特徵在紫外光燈的照射下，會顯示出相關的防偽內容。 最後，門票會使用一些比較特別的紙質，質感相對順滑的，印刷字型比假門票字型更加清晰。

警方九龍東總區刑事總部（行政及支援）警司溫景亨指，行動中檢獲的假門票，無論在字型、防偽特徵及紙質，均與真正的演唱會門票相似，幾可亂真。市民一不留神便會墮進假門票陷阱 。

正版門票為「at the venue」，而假門票則印「atthe venue」（馬耀文攝）

山寨飛現破綻 英文條款「at the avenue」為「atthe」 沒有區隔

而案中檢獲的門票有一大破綻，門票後方顯示的英文條款「Term of Sale」中的第6點，正版門票為「at the venue」，而假門票則印「atthe venue」，當中沒有區隔。

警方呼籲，市民若發現自己在網上所購買的門票，出現上述情況，應立即聯絡警方，致電3661 0110及9259 2537。

未來日子，啟德體育園將舉辦更多盛事。 警方呼籲，市民大眾應透過正規官方渠道，購買活動門票，若遇上一來歷不明的門票，須提高警覺。 如有懷疑應聯絡警方，或使用防騙伺服App查證，避免蒙受金錢上的損失之外，亦因為假門票，到演唱會現場才敗興而歸。

公眾活動調查組總督察陶勁笙（左）警方九龍東總區刑事總部（行政及支援）警司溫景亨（中）、及高級督察周嘉潤（右）交代案件。（馬耀文攝）

另外，市民若在網上購買一些網友轉售的門票時，市民購買前應瞭解賣方背景，查核其電話號碼、銀行戶口及專業名稱等資料，並且留意所謂賣家會否有買賣負評，以及其帳戶註冊日期，假設帳戶在短期內註冊的話，有相關負評或沒有評價， 市民應加倍留神。

警方重申，「管有虛假文書」罪及「以欺騙手段取得財產」罪及「洗黑錢」罪為嚴重罪行 ，一經定罪可以判處監禁10年至14年。