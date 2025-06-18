警破4宗假冒官員騙案涉$98萬拘3人　內地博士生涉扮廉署職員收款

西區警區人員昨日（17日）偵破4宗假冒官員電話騙案。警方表示，今年3月至5月期間分別接獲4人報案，指收到來歷不明的電話，對方訛稱他們在內地牽涉刑事罪行，需交出調查保證金，其間更上門展示證件及文件；4名受害人不虞有詐，共將逾98萬元交予騙徒。



行動中，警員共拘捕3人，當中一名內地男博士生更涉嫌假扮廉政公署調查員，向害人展示偽造「逮捕令」並收取騙款。據悉，受害人包括來港內地大學生、地盤工人及專業人士；而最大一宗騙案則涉款約38萬元，案中受害人將約20萬元人民幣及約10萬元港幣，存入騙徒銀行户口及當面交予騙徒。



行動中，警方檢獲大量證物，包括手提電腦、打印機、偽造委任證、偽造內地執法機關及法律文件。（鄭宇霞攝）

西區警區刑事調查總督察黃逸生表示，警方於2025年3月至5月期間，分別接獲4宗報案，4名受害人均表示接到一些來歷不明的電話，對方訛稱他們在內地牽涉某些刑事罪行。黃逸生續指，詐騙集團成員為了取得受害人的信任，更親自上門展示偽造的委任證及偽造內地執法機關和法庭文件。據了解，受害人包括學生、地盤工人及專業人士；其中亦有來港內地大學生受騙。

騙徒為了取得受害人的信任，更親自上門展示偽造的委任證。（鄭宇霞攝）

其後，騙徒要求受害人交出調查保證金，4名受害人合共將98.3萬元存入騙徒指定的銀行戶口，或親手交給騙徒的同黨，受害人直至騙徒消聲匿跡後，始驚悉自己受騙。警方展開調查後，共拘捕3名涉案男女，包括一名18歲中六男學生、一名23歲女文員，以及一名22歲內地男博士生。消息指，被捕內地男博士生在港讀書，主修數學科。所有被捕人現正被扣留調查。

黃逸生稱，據警方調查顯示，被捕內地男博士生冒充香港廉政公署調查員，向受害人展示偽造「逮捕令」並收取騙款，其餘被捕人則直接收取案中騙款或展示假「逮捕令」。行動中，警方亦檢獲大量證物，包括手提電腦、打印機、偽造委任證、偽造內地執法機關及法律文件。

警方強調，不論本地或海外執法機構，均不會要求受查人士繳交調查保證金或協助進行秘密任務，內地或海外執法機構亦無權在香港境內執法。另外，詐騙集團經常以金錢或其他誘因，誘使社會經驗較少的年輕人參與非法活動，例如誘惑一些想賺快錢的人，協助派送文件或收取現金。警方嚴正呼籲市民切勿接受這些可疑工作邀約，否則可能誤墮法網，即使聲稱不知情亦需承擔法律責任。

「以欺騙手段取得財產」或「串謀詐騙」屬嚴重刑事罪行，一經定罪，可判監14年。鑑於此類案件猖獗，對社會危害嚴重。警方將尋求律政司意見，向法庭申請加重刑罰；市民切勿抱持心存僥倖的心態，以身試法。

若市民接收到來歷可疑的電話或信息，可致電防騙易熱線18222尋求協助，或使用「防騙視伏器」，在轉帳前查核收款人背景是否有可疑。切勿輕信來歷不明或網上信息，不要將現金交給或轉帳給陌生人，或存入來歷不明的銀行戶口。