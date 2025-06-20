一個半月70宗假冒富途釣魚騙案呃$2000萬　謹記#開首　勿點超連結

5月1日至6月15日，警方接獲近70宗涉及假冒富途證券的釣魚騙案，騙款超過2,000萬元。其中一名受害人收到釣魚短訊，聲稱稅務申報並未完成，要求更新稅務資訊。受害人點擊釣魚短訊內的超連結後，被轉至假冒富途證券的登入頁面，並按指示輸入「帳戶號碼」及「交易密碼」等；其後受害人收到「#」號訊息的「驗證碼」，指受害人正以新設備登入富途帳戶。



期間，富途官方曾多次向受害人發出「#」號訊息，提醒「您正在嘗試登入新設備，如非本人操作，請盡快聯絡客服」。惟受害人不虞有詐，將「驗證碼」輸入至假冒富途證券的頁面，其戶口隨即被盜用。騙徒首先將受害人手持的股票全部放售，再購買多隻市值及成交量極低的股票，進行多次高買低放的操作，最終令受害人蒙受損失。



5月1日至6月15日，接獲近70宗涉及假冒富途證券的釣魚騙案，涉款逾2000萬元。（Facebook Cyber Defender 守網者圖片）

警方提醒，富途牛牛官方聲明表示，絕不會通過電話、短訊或電郵索取客戶的帳戶資訊，並呼籲客戶切勿點擊可疑超連結。而自稱富途卻未有「#」號開首的均為騙徒假冒，過往騙徒曾假冒名稱：FUTunuLL 、Futubull 、 HKFUTU 、FUTU01 、FUTUHK 、HKFTNN 、FUHK 、FUTU。

富途證券國際（香港）有限公司已加入通訊辦「已獲認證發送人」行列，避免墮入網絡釣魚騙案，請大家提高警覺，富途證券會以 # 號發送人名稱發出短訊；富途職員絕不會透過非官方WhatsApp聯絡客戶或建立任何WhatsApp投資群組。警方呼籲，切勿開啟或點擊來歷不明電郵或訊息內的超連結，如有懷疑，應透過官方24小時熱線查證，或上守網者網站使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。