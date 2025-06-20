入境處一連三日遣返56名男女　部分曾在港犯案入獄

入境事務處一連三日（18至20日）執行遣送行動，先後將56名曾在香港提出免遣返聲請、但不獲確立的非法入境者及逾期逗留人士，遣返原居地。該批人士包括28男28女，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄；亦有部分為前外籍家庭傭工。



入境處一連三日（18至20日）執行遣送行動，遣返56人至原居地，部分人曾在港犯事入獄。（入境處圖片）

入境處表示，一直致力將免遣返聲請不獲確立者盡快遣送離港，以維持有效的出入境管制和保障公眾利益。根據自2022年12月7日起生效的更新遣送政策，入境處一般可在聲請人的司法覆核個案被高等法院原訟法庭拒絕後，執行相關遣送行動，從而提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度。

處方會繼續加快遣送程序，視乎實際情況和需要，積極與聲請人主要來源國的政府、航空公司及其他政府部門保持密切聯繫，採取一切合適措施將免遣返聲請不獲確立人士盡快遣離香港。