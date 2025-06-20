迷暈賊劫$300萬名袋｜30歲內地男疑犯暫控行劫罪　周六提堂

尖沙咀周三（18日）發生劫案，一名賊人進入赫德道2A號商廈樓上一間名牌手袋店，迷暈及綁起一名49歲女子，掠走約300萬元手袋後逃去。30歲內地男賊同日潛逃泰國曼谷，在當地機場客運大樓被截獲及拒絕入境，遣返香港後周四（19日）被香港警方拘捕。



警方表示，被捕男子已被暫控一項「行劫」罪，案件將於周六（21日）上午在西九龍裁判法院提堂。



疑犯被捕後押到尖沙咀警署。(李家傑攝)

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁周四交代案情稱，周三上午10時30分，該男疑犯單獨前往尖沙咀赫德道一間樓上售賣名貴手袋的舖頭，向49歲女負責人聲稱想購買名貴手袋。其後，他聲稱要前往附近提款機取錢，下午12點35分返回舖頭，並用港幣3.3萬元購買了一個名貴手袋。

之後，疑犯聲稱想繼續留在舖頭內購買其他手袋，受害人不虞有詐；直至下午12點59分，男子突然從後用手巾掩住受害人面部，受害人試圖掙扎，但很快便暈倒。約10分鐘後，害人蘇醒時發現雙手被綁，疑犯已經離開，於是她用鎅刀自行鬆綁並報警，幸只受輕傷。

泰國執法部門於客運大樓，截獲疑犯及檢獲逾20件贓物。（khaosod圖片）

程知仁續指，鑑於案件嚴重，油尖警區重案組隨即接手調查，透過情報分析、情報搜集及翻查大量閉路電視，包括警方「銳眼系統」內的閉路電視，迅速鎖定疑犯身份。其後得知，他於下午約3點30分，在香港國際機場乘搭飛機逃離香港，前往泰國曼谷。警方隨即聯絡泰國警方協助，成功於晚上約7點40分，在曼谷機場截獲疑犯並拒絕其入境。

及後，油尖警區人員於周四晚9點30分，在香港國際機場以「行劫」罪拘捕該名內地男疑犯，並在其行李中起回大部分贓物，據悉手袋全部起回，最貴一個袋約值60多萬元。由於疑犯剛返回香港，警方仍有大量工作需跟進，他被通宵被扣查。

香港警察於香港國際機場將疑犯押署扣查。(警方圖片)

香港警察於香港國際機場將疑犯押署扣查。(警方圖片)

泰國執法部門截獲疑犯及檢獲多件贓物。（khaosod圖片）

泰國執法部門截獲疑犯及檢獲多件贓物。（khaosod圖片）

涉事店舖售賣名牌手袋等貨品。（鄭嘉惠攝）