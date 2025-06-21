網購騙案多女性中招　文員賣熨斗被呃百萬、交46萬保證金領2萬獎

網上購物騙案日益增加，警方於6月9至20日展開「黑劍」行動打擊網上購物騙案，偵破192宗相關騙案，拘捕118名本地男女，涉及騙款逾500萬元。而今年1月至5月警方已要求網購平台以及社交媒體平台移除超過33,900個懷疑由騙徒所使用的帳號和其專頁。警方在記者會中指，網購騙案中女性受害人人數比男性多，佔約六成；並講述了兩個網購騙案受害人的案件，呼籲市民提高警覺。



警方於6月9至20日展開行動「黑劍」打擊網上購物騙案，拘捕82男36女，涉及騙款超過500萬元。（黃偉民攝）

在2025年1月至5月期間，網購騙案最常見的三種商品分別為演唱會門票、電子產品及飲食相關產品。（黃偉民攝）

警方在今早的記者會上，除交代執法的成果的相關數字外，西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣亦表示，警方留意到網購騙案中女性受害人人數比男性多，佔約六成，最多受害人的年齡群組為31至40歲，佔約28%，當中75%是在職人士。涉案商品種類眾多，損失金額由幾十港元至100萬港元不等。

王婉欣續舉例指，一名女文員在社交平台上出售一個價值約數百港元的熨斗，有騙徒假扮買家接觸受害人，並且傳送假網頁連結，指示受害人輸入自己的網上銀行帳戶及密碼，訛稱將會將款項轉帳到受害人戶口。最終受害人誤信騙徒，在假網頁入面輸入自己的銀行號碼及密碼，及後騙徒在受害人的戶口內轉走高達100萬港元。

她又提到，另一名任職女文員在社交平台上向一個假扮賣家的騙徒購買一條約1000港元的項鏈。交談期間，騙徒聲稱在他們公司的客戶抽獎中，受害人抽中一對無線耳機及2萬元現金獎。騙徒隨即向受害人要求繳交保證金領取獎品，經過多番遊說後，受害人不虞有詐，向騙徒繳交超過46萬港元的保證金，最終受害人既得不到項鏈，亦沒有領取所謂獎品。