葵涌酒吧2男因眼神問題遭襲擊　3男涉自稱黑社會及襲擊被捕

兩名男子於葵涌一間酒吧外與數名男子因眼神問題發生爭執並遭對方襲擊受傷，警方昨日（3日）拘捕3名男子，涉嫌「自稱三合會社團的成員」及「襲擊致造成身體傷害(AOABH)」，他們現正被扣留調查。



警方昨日（3日）拘捕3名男子，涉嫌「自稱三合會社團的成員」及「襲擊致造成身體傷害(AOABH)」，他們現正被扣留調查。

警方昨日（3日）拘捕3名男子，涉嫌「自稱三合會社團的成員」及「襲擊致造成身體傷害(AOABH)」，他們現正被扣留調查。

警方昨日（3日）拘捕3名男子，涉嫌「自稱三合會社團的成員」及「襲擊致造成身體傷害(AOABH)」，他們現正被扣留調查。

警方6月1日凌晨時分接獲兩名男子報案，指在葵涌榮芳路一酒吧外與數名男子懷疑因眼神問題發生爭執，其間被對方以手襲擊。該兩名受害人身體多處擦傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理後已經出院。

葵涌分區特遣隊人員經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定3名懷疑涉案男子，並於昨日（3日）聯同葵青警區反三合會行動組在葵芳邨內拘捕一名印度籍男子及兩名本地男子，年齡介乎24至31歲，涉嫌「自稱三合會社團的成員」及「襲擊致造成身體傷害(AOABH)」。

所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，交由葵青警區反三合會行動組繼續跟進。

根據香港法例第151章社團條例第20（2）條「自稱三合會社團的成員」罪，如屬首次就該項罪行被定罪，可判處罰款 10 萬元及監禁3年，如屬第二次或其後就該項罪行被定罪，可判處罰款 25 萬元及監禁7年。

根據香港法例第212章《侵害人身條例》第39條「襲擊致造成身體傷害」罪，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，可被判處監禁3年。

為確保葵青區內的社會治安，葵青警區會繼續保持高姿態巡邏及打擊罪案，致力偵破案件，將不法分子緝拿歸案。警方呼籲各位市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。