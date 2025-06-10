深水埗襲擊．內情｜女事主與友聚會　遭新識惡男擸衣架追打跑落街

深水埗今午（10日）發生襲擊案，一名女子突然衝入北河街137號一間麵店求救，卻遭一名惡男狂扯頭髮、連拉帶扯拖出店外，驚動多名途人報警。最終女事主脫險送院；施襲者則逃去無蹤。惟女事主疑因欠交罰款被通緝，送院後遭到警員拘捕。



案件更多內情曝光。消息稱，事發前姓張（48歲）女事主，在麵店毗鄰大廈的住所，與兩名男女友人聚會。中途突有一名男子到場探望其友人，未幾張女與該名新認識的男子因事爭執，有人隨手拿起屋內一個膠衣架追打事主。張女隨即奪門而逃跑落街，仍被該名男子追上揮拳毆打，結果前額、手臂、頸及身上有多處傷痕。



女事主倉皇衝入店內。（涉事麵店提供閉路電視片段截圖）

案發於今（10日）午約4時34分，警方接獲多名途人報案，指北河街139號地下一間粉麵店，有一名女子被一名男子強行拉出店外，兩人推撞糾纏，男方更手持衣架向女子施襲。警員到場時，施襲者已不知所終；姓張（48歲）女事主則由救護車送往明愛醫院治理，她被揭發因欠交罰款被通緝；警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」及「發現通緝人士 處理。

警方正追緝一名年約30歲、身高約1.7米高、瘦身材男子歸案，疑人案發時身穿深色衣物。

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《香港01》獲得涉事麵店的「天眼」片段，可見一名長髮女子驚惶失措入店後，隨即有另一名身穿黑衫、運動長褲及揹斜孭袋的男子緊隨衝入，他一手拉扯住女子頭髮，欲將其拖出店外。女事主奮力抵抗、混亂間隨手扯住一名坐着的男顧客的短褲，試圖避免自己被強行拖走。惡男未能成功，其後女子倒地，他即雙手粗暴地將其扯起，拖至近店門位置。

片段見到，當時店內有數名男顧客及職員，惟眾人無動於衷；而被拉扯短褲的男顧客，則一度站起上前了解，只見惡男向他講了幾句說話、揚手示意他離開後，他便折返原位及打電話。涉案男女糾纏近一分鐘後，女方最終不敵惡男，遭強行拖出店外，情況狼狽。

據了解，當時店舖外另有3名大漢徘徊，未知是否與案有關。片中施襲男曾喝罵女子「唔好逼我喺度打你」，女方則求救高呼「唔想上去被人打」。

女傷者被送往明愛醫院治理。（梁偉權攝）