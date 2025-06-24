入境處反黑工拘123人　9外勞被調到合約以外分店工作與僱主同被捕

撰文：翁鈺輝
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入境處於5月19日至6月23日期間，展開專項的反非法勞工行動，重點針對非法勞工活躍的行業，包括飲食、裝修及清潔，以保障本地工人的就業機會。行動中共有123名黑工、僱主及教唆者被捕。其中9名經「補充勞工優化計劃」成為香港的輸入勞工，他們被僱主調配到合約訂明以外的地點工作，涉嫌違反逗留條件；其僱主同樣被捕。

行動中，入境處共拘捕123人，包括89名非法勞工及31名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（入境處提供）

入境處特遣隊指揮官李烱超表示，被捕人當中，9人為經「補充勞工優化計劃」來港的輸入勞工，其受逗留條件限制，他們必須遵從僱員合約，在指定的地點進行指定的工作，故若他們在合約以外的地方工作，或進行合約以外的工作，都會涉嫌違反逗留條件今次被捕的9名外勞，被各自僱主調配前往合約定明以外的地點工作，因而涉嫌違反逗留條件被拘捕，其僱主亦涉嫌協助及教唆輸入勞工而違反逗留條件而被拘捕。

據了解，該9名外勞當中5人從事飲食業、2人從事零售業，餘下2人為雜工。他們均從事原本申請的行業，惟被僱主調到合約訂明以外的分店工作，例如有人的合約原本列明他會在港島區分店工作，實際上卻被指派到新界區上班。

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行動中，調查人員突擊巡查815個目標地點，拘捕123人（21至67歲），包括89名非法勞工、31名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及3名協助及教唆者。調查人員曾「放蛇」喬裝顧客，針對目標的食肆和餐廳執法，並派員於外賣速遞員聚集的區域，以及非法勞工出沒的地方巡查。89名被捕非法勞工當中，有60人從事飲食業，工種包括外賣速遞員、洗碗工、侍應及廚房的雜工。

另外，調查人員亦突擊搜查目標裝修單位及屋苑，拘捕14名涉嫌從事裝修及清潔的非法勞工。

入境處檢獲非法勞工的偽造身份證、單車及工作服等。（翁鈺輝攝）

被捕人當中，21男24女為非華裔人士，當中有14男9女持有不允許僱傭工作的擔保書。其餘被捕非法勞工，包括12男32女內地居民；18人涉嫌管有及行使偽造的身份證，亦有3人涉嫌管有及行使他人的身份證。據知他們使用的偽造身份證仿真度非常差。

整個行動被捕的123人當中，已有58人被落案起訴違反入境條例相關的罪行，其中46人已被判處監禁54日至到22個月。調查行動仍在進行當中，入境處不排除有更多人被捕及檢控。

入境處檢獲非法勞工的偽造身份證、單車及工作服等。（翁鈺輝攝）
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入境處呼籲僱主切勿心存僥倖，隨意調配輸入勞工到合約訂明以外的地方工作，或是合約定明以外的工作，這些都是濫用輸入勞工機制的行為，僱主需承擔嚴重的刑事責任。入境處會繼續致力打擊非法勞工活動，市民若有懷疑則可運用入境處的專責熱線：2824 1551，或是利用入境處的網上舉報平台作出查詢或舉報。

入境處特遣隊指揮官李烱超呼籲市民若有懷疑可利用入境處的網上舉報平台作出查詢或舉報。（翁鈺輝攝）
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