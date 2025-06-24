入境處反黑工拘123人　9外勞被調到合約以外分店工作與僱主同被捕

入境處於5月19日至6月23日期間，展開專項的反非法勞工行動，重點針對非法勞工活躍的行業，包括飲食、裝修及清潔，以保障本地工人的就業機會。行動中共有123名黑工、僱主及教唆者被捕。其中9名經「補充勞工優化計劃」成為香港的輸入勞工，他們被僱主調配到合約訂明以外的地點工作，涉嫌違反逗留條件；其僱主同樣被捕。



行動中，入境處共拘捕123人，包括89名非法勞工及31名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（入境處提供）

入境處特遣隊指揮官李烱超表示，被捕人當中，9人為經「補充勞工優化計劃」來港的輸入勞工，其受逗留條件限制，他們必須遵從僱員合約，在指定的地點進行指定的工作，故若他們在合約以外的地方工作，或進行合約以外的工作，都會涉嫌違反逗留條件今次被捕的9名外勞，被各自僱主調配前往合約定明以外的地點工作，因而涉嫌違反逗留條件被拘捕，其僱主亦涉嫌協助及教唆輸入勞工而違反逗留條件而被拘捕。

據了解，該9名外勞當中5人從事飲食業、2人從事零售業，餘下2人為雜工。他們均從事原本申請的行業，惟被僱主調到合約訂明以外的分店工作，例如有人的合約原本列明他會在港島區分店工作，實際上卻被指派到新界區上班。

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行動中，調查人員突擊巡查815個目標地點，拘捕123人（21至67歲），包括89名非法勞工、31名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及3名協助及教唆者。調查人員曾「放蛇」喬裝顧客，針對目標的食肆和餐廳執法，並派員於外賣速遞員聚集的區域，以及非法勞工出沒的地方巡查。89名被捕非法勞工當中，有60人從事飲食業，工種包括外賣速遞員、洗碗工、侍應及廚房的雜工。

另外，調查人員亦突擊搜查目標裝修單位及屋苑，拘捕14名涉嫌從事裝修及清潔的非法勞工。

入境處檢獲非法勞工的偽造身份證、單車及工作服等。（翁鈺輝攝）

被捕人當中，21男24女為非華裔人士，當中有14男9女持有不允許僱傭工作的擔保書。其餘被捕非法勞工，包括12男32女內地居民；18人涉嫌管有及行使偽造的身份證，亦有3人涉嫌管有及行使他人的身份證。據知他們使用的偽造身份證仿真度非常差。

整個行動被捕的123人當中，已有58人被落案起訴違反入境條例相關的罪行，其中46人已被判處監禁54日至到22個月。調查行動仍在進行當中，入境處不排除有更多人被捕及檢控。

入境處檢獲非法勞工的偽造身份證、單車及工作服等。（翁鈺輝攝）

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入境處呼籲僱主切勿心存僥倖，隨意調配輸入勞工到合約訂明以外的地方工作，或是合約定明以外的工作，這些都是濫用輸入勞工機制的行為，僱主需承擔嚴重的刑事責任。入境處會繼續致力打擊非法勞工活動，市民若有懷疑則可運用入境處的專責熱線：2824 1551，或是利用入境處的網上舉報平台作出查詢或舉報。