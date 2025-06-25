越南婦失蹤｜CCTV截圖曝光　可疑男穿灰衣黑褲　曾棄多袋大垃圾

警方重案組連日調查一宗失蹤人口案，案中一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤，據悉警方懷疑她已遇害，案件疑涉及謀殺，並在昨日（24日）起重點搜查長沙灣青山道152號一個劏房單位。



《香港01》取得數張閉路電視影片截圖，圖中一名身穿灰衣、黑短褲的男子，手持多袋物件，包括黑色垃圾膠袋、紅色大帆布袋等，在行人路上走動。有探員翻查劏房附近商戶的閉路電視時，曾向商戶查問有無見過一名穿灰衣、黑短褲的目標男子。



據了解，警方於閉路電視片段中，見到目標疑人多次棄置大型垃圾，懷疑該批垃圾已被送到屯門新界西堆填區（稔灣堆填區），暫未確定垃圾袋內放了何物，故到堆填區展開搜索以確定棄置物內容。



一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤，案件疑涉謀殺。據了解，探員翻查閉路電視發現有人多次棄置大型垃圾，故往屯門堆填區確定棄置物內容。（香港01）

49歲越南籍女子梁思芯上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，西九龍重案組鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，昨日（24日）起在長沙灣青山道展開調查工作。據知，經調查後，警方懷疑案件涉及謀殺，拘捕一名女子涉協助疑犯，仍在追查主犯下落。

另外，探員翻查閉路電視發現一名可疑男子多次棄置大型垃圾，由於不確定垃圾內藏有什麼，故派員往屯門堆填區確定棄置物內容。

鑑證科人員利用可照出血迹的弧光燈蒐證，警員檢走多袋證物，包括疑似刀柄、高腳木枱、大支裝漂白水、清潔劑、電飯煲、鐵架及多個器皿。今日中午時份再到大廈後巷及水塔調查，並向附近店舖索取閉路電視錄影，翻找路邊垃圾和垃圾桶。

一名越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，並翻查附近商舖閉路電視。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳亦到場。（黃學潤攝）

25日中午時分，大批探員到涉事單位。（黃學潤攝）

越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，今日（25日）通宵以使用調查兇殺案常見的儀器弧光燈搜證。（黃學潤攝）

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（49歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）

警方曾爆門搜索同幢唐樓另外兩個單位。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員今日（25日）早上再到現場調查，包括在附近餐廳翻查閉路電視錄影。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員搜查附近垃圾桶尋找可疑物件。（黃學潤攝）

警方在青山道一個劏房單位調查一宗失蹤人口案。（黃學潤攝）

▼凌晨時分警方在單位調查▼



探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

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