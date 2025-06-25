觀塘肉檔冷藏牛肉扮新鮮肉 食環署銷毀503公斤冷藏肉將釘牌
食環署今日（25日）在觀塘協和街一間持牌的新鮮糧食店，揭發該店舖以冰鮮和冷藏肉充當新鮮肉出售。行動中，署方在該舖發現並即時銷毀503公斤冷藏牛肉，亦封存約105公斤預先包裝冷藏牛肉作進一步調查。署方已展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序，有關牛肉樣本已交予政府化驗所，進行防腐劑檢測。
食環署於觀塘區協和街進行突擊行動，打擊店舖懷疑以冰鮮和冷藏肉充當新鮮肉出售的行為。行動中，食環署人員在一間持牌新鮮糧食店，一共檢獲503公斤懷疑冷藏牛肉，並且即時銷毀。此外，署方人員亦即時封存了約105公斤預先包裝的冷藏牛肉，作進一步調查。肉類來源亦仍在調查當中。食環署稱，署方亦已抽取牛肉樣本進行防腐劑檢測，如有足夠證據，將提出檢控。
涉事店舖涉嫌將冷藏肉冒充新鮮肉作陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序。另外，調查人員亦發現該舖不潔，牆身有明顯污跡，即欠缺足夠清潔，食環署已向有關店舖負責人提出檢控；相關的糧食店的持牌人亦未能提供單據給署方查核，同屬違反持牌條件，署方已向他們發出口頭警告。
被問到如何分辨新鮮肉及冷藏肉時，食環署衞生總督察馮俊健僅表示，行動部署及觀察一段時間。
食環署表示，以冰鮮和冷藏肉出售充當新鮮肉 ，是損害消費者權益的不良銷售手段，亦會構成食物安全風險；這種謀取暴利的經營方法，對其他遵守規則的店舖不公平。在食環署的發牌制度之下，上述行為是嚴重違規，涉事新鮮糧食店將會被署方取消牌照；違反街市租約條款則會被終止租約。而持牌人、合夥人、有關店舖的東主，亦不能夠在同一個地點重新經營相關的業務。
署方表示，已制定更主動及進取的新執法策略：加強日常巡查；提升調查效率；向重新發牌的違規店鋪制定審查關卡，前任持有牌照的業務代表、夥伴及東主在牌照取消12個月內，不可在相同的處所提出同一類別的食物業牌照申請，申請亦不被受理。署方會積極跟進舉報或投訴，如有異常亦會調查。
署方指，任何人未經批簽售賣冰鮮肉或者冷藏肉，均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。食環署指，十分關注冷藏和冰鮮肉冒充新鮮肉的情況，署方會繼續採取嚴厲的執法行動，積極處理接獲的投訴。署方亦會不時主動偵查懷疑違規的個案，按需要作突擊巡查或執法，如有足夠證據，署方會提出檢控，就相關違反持牌條件或街市租約的條款作出跟進，打擊有關的違規情況。