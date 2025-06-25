觀塘肉檔冷藏牛肉扮新鮮肉　食環署銷毀503公斤冷藏肉將釘牌

食環署今日（25日）在觀塘協和街一間持牌的新鮮糧食店，揭發該店舖以冰鮮和冷藏肉充當新鮮肉出售。行動中，署方在該舖發現並即時銷毀503公斤冷藏牛肉，亦封存約105公斤預先包裝冷藏牛肉作進一步調查。署方已展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序，有關牛肉樣本已交予政府化驗所，進行防腐劑檢測。



食環署在觀塘協和街進行調查。（食環署提供）

食環署於觀塘區協和街進行突擊行動，打擊店舖懷疑以冰鮮和冷藏肉充當新鮮肉出售的行為。行動中，食環署人員在一間持牌新鮮糧食店，一共檢獲503公斤懷疑冷藏牛肉，並且即時銷毀。此外，署方人員亦即時封存了約105公斤預先包裝的冷藏牛肉，作進一步調查。肉類來源亦仍在調查當中。食環署稱，署方亦已抽取牛肉樣本進行防腐劑檢測，如有足夠證據，將提出檢控。

涉事店舖涉嫌將冷藏肉冒充新鮮肉作陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序。另外，調查人員亦發現該舖不潔，牆身有明顯污跡，即欠缺足夠清潔，食環署已向有關店舖負責人提出檢控；相關的糧食店的持牌人亦未能提供單據給署方查核，同屬違反持牌條件，署方已向他們發出口頭警告。

被問到如何分辨新鮮肉及冷藏肉時，食環署衞生總督察馮俊健僅表示，行動部署及觀察一段時間。

食環署在觀塘協和街進行調查。（食環署提供）

食環署表示，以冰鮮和冷藏肉出售充當新鮮肉 ，是損害消費者權益的不良銷售手段，亦會構成食物安全風險；這種謀取暴利的經營方法，對其他遵守規則的店舖不公平。在食環署的發牌制度之下，上述行為是嚴重違規，涉事新鮮糧食店將會被署方取消牌照；違反街市租約條款則會被終止租約。而持牌人、合夥人、有關店舖的東主，亦不能夠在同一個地點重新經營相關的業務。

署方表示，已制定更主動及進取的新執法策略：加強日常巡查；提升調查效率；向重新發牌的違規店鋪制定審查關卡，前任持有牌照的業務代表、夥伴及東主在牌照取消12個月內，不可在相同的處所提出同一類別的食物業牌照申請，申請亦不被受理。署方會積極跟進舉報或投訴，如有異常亦會調查。

食環署環境衞生部第二行動科觀塘區環境衞生辦事處衞生總督察馮俊健（右）交代案件。（戴慧豐攝）

署方指，任何人未經批簽售賣冰鮮肉或者冷藏肉，均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。食環署指，十分關注冷藏和冰鮮肉冒充新鮮肉的情況，署方會繼續採取嚴厲的執法行動，積極處理接獲的投訴。署方亦會不時主動偵查懷疑違規的個案，按需要作突擊巡查或執法，如有足夠證據，署方會提出檢控，就相關違反持牌條件或街市租約的條款作出跟進，打擊有關的違規情況。