跑馬地馬場連環墮馬　「四季醒」左前腳嚴重骨裂不治　兩騎師送院

跑馬地馬場今晚（25日 ）發生墮馬意外。第5場1,000米賽事期間，由騎師希威森策騎的「四季醒」於終點前不足100米，突然失蹄跪低，騎師瞬間被拋下倒地翻滾。後方馬匹「連連幸運」和「好多利高」收掣不及撞到，兩馬的騎師周俊樂及田泰安亦相繼墮馬。其中希威森及周俊樂均需送院治理。馬會表示，兩騎師送院時清醒。



另一方面，馬會表示，「四季醒」在意外中左前腿球節嚴重骨裂，未能救回；其餘兩匹馬則送往馬醫院接受進一步檢驗。



網上影片可見，馬場圍起黑布帳篷遮掩現場，受傷騎師倒卧地上，大批醫療團隊在場協助。



跑馬地馬場第5場1,000米賽事舉行期間，由騎師希威森策騎的「四季醒」於終點前不足100米，意外失蹄跪低。（馬會網頁賽事重溫片段截圖）

跑馬地馬場第5場1,000米賽事舉行期間，由騎師希威森策騎的「四季醒」於終點前不足100米，意外失蹄跪低，騎師被拋落地。（馬會網頁賽事重溫片段截圖）

賽馬會回覆查詢時表示，在今日跑馬地馬場舉行的第五場賽事第三班聖佐治挑戰盃（讓賽)）中，騎師希威森（馬匹「四季醒」）及周俊樂（「馬匹連連幸運」）均被坐騎拋下，兩人在事件發生後一直保持清醒，已被送院接受進一步檢查。

另外在此宗事件中也被坐騎拋下的田泰安（「好多利高」），事後亦保持清醒，但未能在餘下晚上賽事繼續策騎上陣。

馬會續稱，獸醫報告「四季醒」在此宗事件中左前腿球節嚴重骨裂，未能救回。「連連幸運」及「好多利高」則被送往馬醫院接受進一步檢驗。

馬場圍起黑布帳篷遮掩現場，大批醫療人員包圍倒地騎師。（Faceboook 大埔 TAI PO/Manman Wu ）