跑馬地馬場連環墮馬 「四季醒」左前腳嚴重骨裂不治 兩騎師送院
撰文：凌逸德
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跑馬地馬場今晚（25日 ）發生墮馬意外。第5場1,000米賽事期間，由騎師希威森策騎的「四季醒」於終點前不足100米，突然失蹄跪低，騎師瞬間被拋下倒地翻滾。後方馬匹「連連幸運」和「好多利高」收掣不及撞到，兩馬的騎師周俊樂及田泰安亦相繼墮馬。其中希威森及周俊樂均需送院治理。馬會表示，兩騎師送院時清醒。
另一方面，馬會表示，「四季醒」在意外中左前腿球節嚴重骨裂，未能救回；其餘兩匹馬則送往馬醫院接受進一步檢驗。
網上影片可見，馬場圍起黑布帳篷遮掩現場，受傷騎師倒卧地上，大批醫療團隊在場協助。
賽馬會回覆查詢時表示，在今日跑馬地馬場舉行的第五場賽事第三班聖佐治挑戰盃（讓賽)）中，騎師希威森（馬匹「四季醒」）及周俊樂（「馬匹連連幸運」）均被坐騎拋下，兩人在事件發生後一直保持清醒，已被送院接受進一步檢查。
另外在此宗事件中也被坐騎拋下的田泰安（「好多利高」），事後亦保持清醒，但未能在餘下晚上賽事繼續策騎上陣。
馬會續稱，獸醫報告「四季醒」在此宗事件中左前腿球節嚴重骨裂，未能救回。「連連幸運」及「好多利高」則被送往馬醫院接受進一步檢驗。