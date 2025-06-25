葵涌警署羈留室疑犯上吊亡　消息指涉偷車案　重案組跟進

葵涌有人上吊。據了解，今午（25日）4時許，有疑犯於葵涌警署內上吊，人員發現後安排他送院，經搶救後證實不治。案件交由新界南總區重案組接手跟進。



消息指，該名34歲男疑犯涉及一宗偷車案，在單獨扣留期間，懷疑用一條褲頭帶上吊。



警方表示，一名34歲男子本周三（25日）下午大約4時36分被發現在葵涌警署一羈留室內上吊，警員遂將其解下。該名男子昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。案件交由新界南總區重案組跟進。



葵涌警署內有疑犯上吊，送院搶救後不治。（楊婉婷攝）

據了解，警方於6月20日至21日期間，接獲4宗偷車、車內盜竊及企圖車內盜竊的報案，涉及4輛電單車。警員6月23日巡經葵涌安捷街時，發現其中一輛失車，翻查閉路電視後，發現3名男子於前一日凌晨，將該車泊於安捷街後，乘的士離去。

警員經調查後，鎖定其中一名涉案男子的身份，至昨日（24日）凌晨，於葵涌拘捕該名34歲姓王男子，更揭發他沒有有效駕駛執照及駕駛時沒有第三者保險，涉嫌「企圖從車輛內盜竊」、「車內盜竊」、「未獲授權而取用汽車」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」共5罪。

警方其後再鎖定另外兩名涉案男子身份，亦於昨日分別在葵涌及旺角拘捕兩人。探員另外荃灣尋回另一輛失車；兩部涉案失車均無損毀或財物損失，但其中一車內發現一組不屬於車主的開鎖工具，懷疑是疑犯犯案時所用。案件交由葵青警區重案組跟進。

最先被捕的王男被帶到葵涌警署扣查，消息稱他有濫藥惡習，今午疑在警員巡查羈留室後約10分鐘，在羈留室內用褲頭帶上吊，送院後不治。

葵涌警署內有疑犯上吊，送院搶救後不治。（楊婉婷攝）

葵涌警署內有疑犯上吊，送院搶救後不治。（楊婉婷攝）

葵涌警署內有疑犯上吊，送院搶救後不治。（林振華攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288